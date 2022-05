¿Quién es el papá de Aida Victoria Merlano y por qué nunca aparece?

Aida Victoria Merlano no siempre se conoció con este nombre, de hecho cuando la bautizaron su nombre real era Caroline. Desde pequeña su vida no ha sido fácil, pues su nombre salió a relucir debido a un problema de corrupción política por parte de su madre.

A pesar de la estabilidad que tiene hoy en día la creadora de contenido, su historia no fue así siempre, pues se ha visto rodeada todo el tiempo de desamparo casi que desde que nació. Cuando tenía 3 meses, su padre biológico abandonó a su mamá y a ella, dejándolas en la pobreza. El nombre de aquel hombre no se conoce porque para Aida nunca existió, por ende no lo menciona.

Lea también: ¿Rivalidad con Karol G? Esto respondió Farina cuando le preguntaron por su colega

Sin embargo, si hay un hombre que durante mucho tiempo, ella nombra como su padre. Se trata de Julio Gerlein, un empresario barranquillero que pertenece a la élite, que durante 17 años fue quien le dio todo a ella, su estudio, su casa, sus lujos.

No tiene su apellido porque la relación de él con su mamá era prohibida, teniendo en cuenta que Gerlein era mayor y casado, lo que no solo iba a causar un revuelo en Barranquilla, sino también en toda la política, pues Aida Merlano estaba iniciando su carrera.

A pesar de los problemas que habían en la familia, Aida Victoria aseguró que a ella jamás le falto nada por parte de él, ni siquiera cuando peleaba con su mamá. Sin embargo, la relación se dañó completamente, cuando por el 2019, su madre estaba fugándose de la justicia colombiana. Se escapó y de nuevo Aida Victoria quedó sola. Buscando respaldo y alguien que la cuidara, recurrió a su papá Julio, pero se sorprendió que su respuesta fuera “¡En mi propia cara! Me dijo que él y 2 de mis hermanos, querían pegarme 17 tiros, porque yo ‘estaba muy bocona’”.

Lea también: “Me parece que está respirando por la herida”: Andy Rivera manda fuerte indirecta

Ahora que el caso de corrupción se volvió a abrir porque Aida Merlano, desde su refugio en Venezuela, está revelando la corrupción que permea la familia Gerlein, afirmando que para la campaña de Iván Duque, ellos dieron más de 6 mil millones de pesos ¿Estará haciendo lo mismo con Fico Guitiérrez? han sido fotografiados juntos.

Ante esto el empresario se defendió negando las acusaciones, afirmado que no quería hablar de Aida Merlano porque su relación de 17 años, había sido un completo error.

Ante esto Aida Victoria no se ha pronunciado, pero suponemos que debido a todo lo que pasado, se encuentra muy afectada.