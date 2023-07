Aida Victoria se defiende de los que la acusaron por ‘repartirla fácil’: “han sido los meses más productivos”

Aida Victoria es una de las creadoras de contenido más polémicas de las redes sociales, la influenciadora ha tendido que lidiar en varias ocasiones con las críticas sobre su estilo de vida, sus parejas sentimentales y por su puesto con su pasado familiar. Pues cabe recodar que debido a los problemas legales de su madre, la modelo también ha tenido que enfrentarse a la justicia.

Le puede interesar: ‘WestCol’ quedó como un “dolido” al pedirle explicaciones a Ryan Castro por salir con Aida Victoria Merlano

Sin embargo, el tema que más criticas le ha causado ha sido el de su vida sentimental y los varios romances que ha tenido con otras figuras públicas como lo es el caso de Westcol, Yeferson Cossio, y el más reciente que la vincula al cantante de música urbana Ryan Castro.

Le puede interesar: “Sin explicaciones”: la pista que habría dejado Aida Victoria Merlano sobre su presunto amorío con Ryan Castro

No obstante, la creadora de contenido también ha sabido defenderse de aquellos que la señalan como una mujer que anda con varios hombres a la vez, el caso más reciente también tuvo que ver cuando en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, la famosa recibió la queja de un seguidor que le comentó sin tapujos: “Se nota que se la pasa repartiendo esa cuc4. Respetese!”.

Le puede interesar: Aida Victoria Merlano contó por qué quiere que su próximo novio sea un atracador

Debido a la manera tan grosera ene la que ella fue interceptada, la modelo no tuvo reparo en asegurar que “Cuando yo coja con cuc4 prestada, preocúpese”, dijo la barranquillera. Además, dio a entender que su técnica en el acto sexual es bastante, por lo que no debe sentir vergüenza de vivir plenamente su sexualidad.

El par de influencers no está en los mejores términos en lo que a amistad se refiere, protagonizando desde hace mucho tiempo una serie de pleitos en las redes sociales en los que la DJ critica la gran cantidad de novios que ha tenido. Y por supuesto, Merlano no se queda de brazos cruzados y le responde contundentemente.

Puede leer: Aida Victoria Merlano contó por qué quiere que su próximo novio sea un atracador

Y al igual que muchas personas en las plataformas digitales, Yina Calderón también empezó a pronunciarse sobre el presunto amorío entre Castro y la influencer. Pero para sorpresa de muchos, no lo hizo para humillarla, sino para defenderla de las malas críticas que ha recibido los últimos días.

“Ustedes saben que Aida no es mi amiga. O sea, igual yo la consideraba, pero tampoco me cae mal. Pero muchas mujeres [están] como que atacándola, que ‘mírenla’, que ‘cuqisuelta’, que ‘cuqui yo no sé qué’. Bebés, cuántas quisiéramos ser Aida Merlano para estar con Ryan Castro por allá en París”, empezó a contar la empresaria.

Lea también: Esto es lo que cobra Yina Calderón por un toque de una hora: “la gente cree que solo es subir el volumen”

“Si usted es soltera y los demás son solteros entonces usted puede hacer lo que dé la hijue***a gana con su c***”, complementó Yina Calderón, admitiendo que cuando ella está soltera suele ser muy sociable para buscar pareja.

Finalmente invitó a sus seguidores a dejar a un lado la “criticadera” con Aida Victoria Merlano, indicando que le parecía increíble que entre las mismas mujeres estuvieran atacándose por llevar una vida de soltería feliz.

Sin embargo, tanto ella como su mamá, Merly Ome, quién también participó en las historias, comunicaron que esto solo les parece válido porque la influencer no tiene novio, pero que si estuviera con su pareja establecida sería un caso completamente diferente.