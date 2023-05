Jhon Alex Castaño ‘el rey del chupe’ reveló la preocupante razón por la que está ‘chupado’

Las canciones del risaraldense, Jhon Alex Castaño, han puesto a brindar por el despecho a más de un colombiano, hecho que lo ha llevado a ser catalogado como ‘el rey del chupe’ para miles de seguidores de la música popular.

A raíz del lanzamiento de su nueva canción ‘Mamá perdón’, el cantante concedió una entrevista junto a su progenitora al matutino de Caracol Televisión ‘Día a Día’ este lunes 15 de mayo, en donde reveló las preocupantes razones médicas por las que decidió dejar el consumo de alcohol.

Nancy Puertas es el nombre de la mujer que trajo al mundo a Jhon Alex hace ya 42 años. La mujer le compartió a los presentadores y televidentes del matutino algunas pilatunas que el artista realizó en su niñez, revelando que desde los 11 años de edad el cantante se escapaba frecuentemente de la casa.

Jhon Alex Castaño decidió dejar de tomar para salvar su vida

En los últimos meses, los seguidores de ‘el rey del chupe’ mostraron su preocupación en redes por el estado físico del artista, ya que fueron testigos de cómo sufrió una baja de peso considerable.

Por otra parte, otros tantos fanáticos la emprendieron contra el artista por no recibir licor en los conciertos; mismos que asumieron que este comportamiento era típico de una persona que había perdido la humildad y el respeto por sus seguidores.

“Yo no estoy recibiendo trago porque no quiera, (...) debo estar medicado para no hincharme” fueron las palabras de Castaño en el matutino.

El cantante dio a conocer a la audiencia de ‘Día a Día’ que padece de diabetes e hipertensión; esta última enfermedad provocada por el masivo consumo de un medicamento utilizado para evitar complicaciones en la garganta al momento de cantar, hecho que le provocó déficits en el funcionamiento de su glándula suprarrenal.

