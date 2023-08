“Me dio miedo que le pasara algo”: Kathy Sáenz reveló el angustioso momento que atravesó con uno de sus familiares

Kathy Sáenz es una reconocida actriz, presentadora y empresaria bogotana quien participó en diversas producciones nacionales convirtiéndose en una de las más queridas por los televidentes. Sin duda, la telenovela que transformó su vida fue ‘Juegos Prohibidos’, pues fue allí precisamente donde conoció a su actual pareja Sebastián Martínez.

Si bien, desde hace algún tiempo tomó la decisión de darle un nuevo rumbo a su vida, dejando la actuación para dedicarse a su empresa ByKathySáenz, la cual ha logrado ser todo un éxito y por ende, siendo bastante activa a través de sus redes sociales revelando varios detalles de su vida.

Le puede gustar:

Recientemente, Kathy decidió conversar un poco con sus seguidores debido a una situación que terminó dejándola en shock y hasta preocupada, motivo por el cual quiso hacer una reflexión en sus redes sociales. La empresaria destacó que nunca había sentido un temblor de este tipo recordando que vivió uno en México hace un tiempo, pero que en el país nunca.

Pero el centro de su preocupación no se remitió al temblor precisamente, pues su mamá quien al parecer, viviría sola fue quien más duro asimiló esta situación: “Mi mamá me llamó estaba casi en un ataque de pánico”. Sáenz indicó que después del temblor su mamá no lograba calmarse después de intentarlo en repetidas ocasiones. Ante el hecho, una de sus tías tuvo que dirigirse a su casa y recogerla.

Horas más tarde, Kathy resaltó que la mejor opción que encontraron fue que su mamá pudiera descansar en la casa de la actriz, ya que presentaba un fuerte dolor de cabeza acompañada de los nervios que lograban apoderarse de ella: “Me dio miedo que le pasara algo”, indicó la actriz.

Sin embargo, esta situación no logró pasar a mayores, pues buscó utilizar diversos aceites esenciales y remedios de la “abuela” para que su mamá volviera a recuperar la calma. Asimismo, dejó claro que hay que estar preparados para este tipo de situaciones teniendo en cuenta que no todas las personas logran reaccionar de la misma manera y esto podría pasarle factura a quienes no logran tener control sobre sus emociones.

¿Quién es la expareja de Kathy Sáenz?

Se trató de Sammy Besudo, un reconocido empresario colombiano quien seguiría al mando de Aviatur, una reconocida agencia de viajes y hotelería. Producto de su relación nacieron sus dos hijas Shenoa y Alana quien contarían con un excelente vínculo con Sebastián, pues se les ha visto en varias ocasiones juntos y teniendo en cuenta que su mamá lleva más de 14 años con el actor.