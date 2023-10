Lina Tejeiro hizo llorar a muchos al mostrar la manera en que sus otras mascotas extrañan a su perrita Frida

Ya son más de 10,2 millones de seguidores los que acumula la actriz y Lina Tejeiro, internautas que junto a la también creadora de contenido lamentaron la partida de ‘Frida’, la perrita de Tejeiro que falleció días atrás. A raíz de esto, el hogar de la nacida en Villavicencio, se ha sentido totalmente desolado y la tristeza al no escuchar las ‘huellitas’ de la ‘peludita’ ha sido inevitable; y este vació lo ha notado el compañero de aventuras del animalito, el gato ‘Da Vinci’, quien llenó de tristeza a muchos al posar junto a las cenizas de su ‘hermanita’.

“Tengo mi corazón hecho pedacitos. Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura, y tus ojitos llenos de amor. Cómo les haré saber a Da Vinci, Neruda, Romeo, Coco, y Kimmu que ya no estarás con nosotros. (...) Solo le pido a Dios que me dé fortaleza para superar que ya no estás aquí”, fueron algunas de las palabras de la influenciadora para despedir a su ‘hija perruna’.

Los días han pasado, y al igual que la influencer, algunos de sus fans lloraron como niños pequeños al ver un videoclip, en el que se ve la hermosa y amistosa relación de ‘hermanos’ que llevaban Da Vinci y Frida; hasta el punto que los lagrimales no lograron contenerse al ver al felino posar junto a la caja en donde posan los restos mortales de la perrita de raza Pomerania.

“Los abuelitos y los perritos deberían ser eternos”, “Que pesar ver a Da Vinci sin su hermanita”, y “Quienes amamos y tenemos mascotas, comprendemos el dolor tan fuerte por el que atraviesas, Frida ahora es un angelito”, fueron algunos de los comentarios en a publicación.

