“Solo le pido a Dios que me llene de fortaleza”: Lina Tejeiro confirmó la pérdida de importante integrante de su familia

Una de las actrices que ha sabido ganarse el cariño de los televidentes tanto por su presencia en la televisión desde muy corta edad así como también su indiscutible talento frente a las cámaras es Lina Tejeiro quien se ha destacado en producciones de RCN y Caracol televisión. Además de algunas series como lo son ‘Padres e hijos’, ‘Chichipatos’ y ‘La ley del corazón’. Sin dejar de lado, que Lina es una de las personalidades más queridas en redes sociales, pues se encarga de cautivar y divertir a sus fans. Pero, la villavicense dejó ver que no pasa por el mejor momento, pues hace pocas horas confirmó la pérdida de importante integrante de su familia.

Lina Tejeiro confirmó la pérdida de una de sus hijas, ‘Frida’

Sin duda, Tejeiro ha tenido que sobrepasar complejos momentos a causa de los biopolímeros, siendo esta la odisea que miles de mujeres han tenido que afrontar debido a la irresponsabilidad de algunos médicos estéticos. Sin embargo, durante todo su proceso ha sido su familia quienes le han brindado todo el apoyo y amor para su óptima recuperación y por supuesto, quienes tampoco han faltado han sido sus mascotas a quienes cataloga como sus hijos, Da Vinci, Neruda, Romeo, Frida, Coco y Kimmy los cuales se robaron su corazón desde el primer momento que llegaron a su hogar y quienes en varias ocasiones son los protagonistas en sus redes sociales.

Le puede gustar: ¿Quién es ‘La Ranga’? Margarita Rosa de Francisco puso entre la espada y la pared a aquella hija que nunca tuvo

En esta ocasión la actriz llamó la atención con su más reciente post en el que confirmó el fallecimiento de uno de sus ‘hijos’. Se trata de Frida, quien fue una de las primeras en estar con Lina, y a quien presentó oficialmente a sus seguidores a principios del 2022, mostrando en aquel momento la emoción y lo enamorada que ya estaba por su llegada a la ‘manada’.

Aunque se desconocen los motivos del fallecimiento de Frida, Lina no dudó en dedicarle algunas sentidas palabras demostrando el amor que siempre va a sentir por ella y el vacío que deja en su hogar: “Entender la vida es difícil y entenderla sin ti es un proceso aún más difícil. Te me fuiste y aún no entiendo por qué, todo fue tan de repente. Tengo mi corazón hecho pedacitos. Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos de amor”, reiteró Lina a través de su cuenta de Instagram.

También puede leer: “Tenía una cara tan linda”: Paula Andrea Betancur es blanco de críticas por reaparecer en televisión “transformada”

Asimismo, la famosa actriz indicó que no tenía idea como hacerles saber a los otros integrantes de su hogar que ella ya no estará compartiendo y jugando con ellos. Pero, aún más difícil como podrá hacer para levantarse cada mañana y que la pequeña Frida no esté junto a ella en su cama: “Solo le pido a Dios que me llene de fortaleza para superar que ya no estás aquí. Te amo y te amararé por siempre mi loquita”.

Lo cierto es que minutos después de su publicación han sido varios los comentarios de fortaleza y de apoyo que ha recibido la actriz, teniendo en cuenta la importancia que tienen las mascotas en la vida de una persona y el dolor por el que está atravesando Lina.