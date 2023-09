“Me hicieron más fuerte”, Martha Isabel Bolaños habló sobre su salida de ‘MasterChef Celebrity’

Martha Isabel Bolaños es la más reciente eliminada de ‘MasterChef Celebrity’ por un error que la dejó por fuera de la competencia, a pesar de haber sido “una guerrera en la cocina”, como le mencionó Christopher Carpentier. Su salida sorprendió a sus compañeros quienes lograron entrar en el top 6 de los mejores cocineros.

Tras su salida de la cocina, la actriz, más conocida como ‘la pupuchurra’, dedicó unas palabras a sus seguidores en Instagram y Facebook, quienes le demostraron su apoyo y su amor por lo que demostró ser más allá de las redes sociales.

A pesar de los delantales negros que vistió, luchó cada plato, con su templanza, fortaleza y buena energía, enfrentó cada reto, discutió con varios de sus compañeros, estudió dentro y fuera del reality, demostró que lleva la competencia en la sangre y lleva a su tierra en su corazón.

Lea también: “Quedamos como brujas”, Carolina Acevedo reveló cómo es su relación con Martha Isabel Bolaños fuera de ‘MasterChef Celebrity’

Es por ello que por medio de un live, ya viendo su salida como televidente, reveló que lloró de nuevo y que está cerrando su ciclo en ‘MasterChef Celebrity’, aclarando que no guarda resentimientos, sino que lo vivido en el programa fue una gran experiencia que le enseñó demasiado para su vida.

Aparte de agradecer a quienes la apoyaron y le demostraron su amor, dedicó unas palabras a sus haters: “no voy a normalizar el odio, pero sí mostrarme que existe y que también es perfecto, con tanta maña energía me hicieron más fuerte”, expresó sobre los malos comentarios que recibió en redes sociales por su personalidad y lo sucedido en cada capítulo de la competencia.

“La luché, no fue fácil, siento muchas veces que merecía más reconocimiento, fui una estudiosa”, describió al comentar que no tiene claro que hubo favoritismo, pues no puede saber qué pensaban los chef a la hora de evaluar cada plato, donde el proceso que llevaban muchas veces no era relevante, pues el más mínimo error los dejaba afuera.

Martha Isabel Bolaños reflexionó sobre su discusión con Daniela Tapia

Daniela Tapia se sorprendió con la salida de su amiga a pesar de los problemas y discusiones que tuvieron, por lo que sus lágrimas también conmovieron a Martha Isabel Bolaños, incluso, Carolina Acevedo con quien tampoco logró fluir en la competencia, se disculpó con ella.

Le puede interesar: Los mejores memes que dejó la eliminación de Martha Isabel Bolaños de MasterChef Celebrity Colombia

“Eres la mujer más fuerte que he conocido en mi vida”, le dijo Tapia en medio de un abrazo, por lo que en redes sociales, la actriz se refirió a lo vivido y dijo: “lo de Daniela fue fuerte, me culpé muchas veces, me perdoné, Daniela me perdonó, ella me entendió, ella sabe que mi corazón es bueno, pero que cometí un error, me equivoqué, fue de brutalidad”.