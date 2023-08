¿Karma?: participante más odiada de MasterChef tuvo que pagar millonaria suma por imprudente

Martha Isabel Bolaños es una famosa actriz y empresaria colombiana que tiene una larga trayectoria en la televisión del país, haciendo papeles icónicos que marcaron su vida como la ‘pupuchurra’, en ‘Betty la fea’, y ha generado tanta recordación en sus seguidores, que incluso después de habar pasado años de la producción, aún le siguen diciendo así.

Sin embargo, la actriz colombiana sigue dando de qué hablar por su participación en MasterChef Celebrity Colombia, pues a pesar de que ha demostrado que sabe cocinar y tiene talento, ha sobresalido más por sus tácticas y su pelea, especialmente con Carolina Acevedo, a quien afectó hace poco poniéndole un delantal negro y causó que muchos de sus compañeros la llamaran hipócrita.

Ahora, parece que lo que le está pasando es karma, pues reveló en sus redes sociales lo que le pasó hace poco por imprudente en la calle y la cantidad del dinero que tuvo que pagar:

“Imagínense que me pusieron una multa de un millón de pesos. Me pasé un semáforo en amarillo, ni siquiera en rojo, así que por favor tengan cuidado, nos espían todo el tiempo, yo lo que hacía era acelerar, pero ahora freno en seco, no me vuelven a descuadrar de esa manera, entonces ahí les cuento que voy para el curso”, terminó diciendo Martha Isabel.

A pesar de que el comentario de tener cuidado no lo hizo con mala intención, varios usuarios la criticaron:

“Perdón, te falto el cursito. Además, cómo así que tengan cuidado, ¿cómo si la autoridad estuviera mal y tú bien? Lo mismo que nos has dejado ver en la tele, igualito en la vida real, tú estás siempre bien, los demás mal”, afirmó Diana Beatriz en Instagram.