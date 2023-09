“Quedamos como brujas”, Carolina Acevedo reveló cómo es su relación con Martha Isabel Bolaños fuera de ‘MasterChef Celebrity’

Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños se encuentran actualmente en el top de los mejores cocineros de ‘MasterChef Celebrity’ gracias al estudio culinario que han puesto en práctica en cada reto que les ponen los chef, por lo que logran sorprender con sus preparaciones. Sus mínimos errores en la cocina las tienen como fuertes contrincantes para sus compañeros, quienes les temen por sus recetas y por sus particulares formas de ser.

Las dos actrices se han mostrado drásticas en sus posiciones frente a algunos comentarios o momentos de la competencia, incluso cuando tienen que dar su opinión frente a las cámaras, dejando ver que para ellas está claro que fueron a la cocina de ‘MasterChef’ para ganar; es por ello que Carolina reveló cuál es la verdadera relación que lleva con su colega fuera del reality, puesto que durante las grabaciones se enfrentaron varias veces por sus diferencias.

Fue en una entrevista exclusiva para la revista 15 minutos, que la protagonista de ‘Pobre Pablo’ enfatizó que para ella el perdón es la forma más sanadora y liberadora para vivir, por lo que los desencuentros con Martha Isabel quedaron atrás y todo fue parte de la tensión de la competencia.

Lea también: ¿Está soltera? Martha Isabel Bolaños de ‘MasterChef Celebrity’ y su misteriosa vida sentimental

Carolina Acevedo y su relación con Martha Isabel Bolaños fuera de ‘MasterChef Celebrity’

Acevedo dejó saber que luego de que finalizaran las grabaciones, su relación con ‘la pupuchurra’ no es la mejor, pero tampoco la peor, sino que mantienen un trato “cordial”, además de enfatizar que gracias a la edición del programa, los televidentes se quedan con una parte de la historia y se crean una versión de ellos que no es completa, sino que son solo apartes y uniones para crear la tensión y la trama dentro de la narrativa del espectáculo.

Lea también: Carolina Acevedo de MasterChef Celebrity ha ido varias veces al altar, conozca quiénes son los afortunados

“Con Martha pasó una cosa súper curiosa; en Cartagena tuvimos una pelea, yo por metida me puse a defender a Daniela en un reto y Martha me dijo una palabra que no me gustó, yo le reclamé, y me puse a llorar; luego pasó cosa y otra, pero todo dentro de la cocina”, apuntó, donde también indicó que: “las dos somos de carácter fuerte y no tenemos química y eso pasa en la vida real, pero la respeto y no le guardo ningún rencor. Además, todo lo que ves en televisión lo editan y a veces nos ponen como un par de brujas”.