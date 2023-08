“Bastante difícil de manejar”: Ana Karina Soto confesó la dura etapa que vivió y cómo Carolina Cruz la terminó ‘salvando’

Ana Karina Soto es una presentadora del Canal RCN que llegó a la esfera del entretenimiento luego de su participación en el famoso reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. Aunque no se convirtió en la ganadora llegó a ser parte de ‘Estilo RCN’ y actualmente es una de las principales caras de programas como ‘Buen día, Colombia’ y ‘Mañana Express’.

Además de su amplia visibilidad a través de la pantalla grande también ha buscado darse a conocer a través de sus redes sociales, en donde se ha ganado el cariño de sus seguidores y en medio de esto también ha buscado estar mucho más cerca de cada uno. Recientemente, realizó una dinámica de preguntas con el fin de revelar detalles inéditos con respecto a varios aspectos de su vida.

Sin duda, una de las respuestas que más generó sorpresa entre sus fans, resultó ser uno de los procesos complejos que atravesó Ana Karina. Cabe resaltar que no reveló la fecha exacta en que este se presentó. Lo cierto es que la presentadora reiteró que actualmente está mejor que nunca, sin embargo, puede que algunos de sus seguidores esté atravesando por un momento similar, en donde su salud mental es la que está en juego.

La pregunta realizada fue: “Alguna vez has tenido ansiedad o crisis de ansiedad”. La famosa presentadora inició sus declaraciones indicando que a ella no le gustaba mucho hablar de este tema, teniendo en cuenta que este para muchos, resulta ser un tema bastante privado e incluso su tono de voz y mirada cambió mientras que respondía a lo largo de esta dinámica.

Seguidamente, Soto reiteró que de hecho nunca le habían realizado una pregunta tan puntual como esta. Asimismo, la presentadora destacó: “En una etapa de mi vida, en la que me pasó una situación bastante compleja, bastante difícil de manejar de sobrellevar, de vivir, de entender”. La presentadora aseguró que era una mezcla entre ansiedad y depresión, momento que no solo padeció ella sino también sus familiares y seres queridos.

Tanto así que Ana Karina confesó que logró llevar su proceso de la mejor manera posible en donde Carolina Cruz se convirtió en una de las principales protagonistas. Pues precisamente su colega y amiga fue quien le recomendó a un médico el cual días después terminó visitando y gracias a algunas terapias y gotas con el fin de empezar a mejorar los síntomas: “Fue algo que me ayudó mucho me funcionó”.

Ana Karina Soto salió a defender a su Dante a través de las redes sociales

La presentadora en repetidas ocasiones ha dejado claro que solo intenta leer los comentarios positivos que llegan a sus redes sociales. Sin embargo, llegó al punto de cansarse de esta situación, teniendo en cuenta que se trata de su hijo que tiene aproximadamente 5 años. Entre los comentarios que más resaltó fue las críticas con respecto al cabello largo del menor, sus uñas negras y también refutaron el hecho de que a su corta edad este inmerso en la actuación y tocando algunos instrumentos de bandas de rock.

Pero Ana Karina no fue la única, pues su pareja Alejandro Aguilar también salió a referirse al tema asegurando que no iba a permitir comentarios negativos en contra de Dante y aconsejando a los usuarios para que se concentraran en su vida y no en la de los demás. Ya que lo importante al final resulta ser aquello que se hace correctamente.