¿Está soltera? Martha Isabel Bolaños de ‘MasterChef Celebrity’ y su misterios vida sentimental

La actriz Martha Isabel Bolaños, más conocida como ‘la Pupuchurra’ de ‘Yo soy Betty, la fea’, ahora es una de las participantes más polémicas del reality de cocina del Canal RCN, ‘MasterChef Celebrity’. Además de lo que da de qué hablar por sus comentarios y comportamientos en el programa, la modelo sigue robándose las miradas por su belleza, al punto de causar inquietud por su vida sentimental.

La vallecaucana goza de un espectacular cuerpo natural, al punto de haber incursionado en su momento en el mundo de la belleza con una línea de geles reductores para hombres y mujeres, donde dio a conocer que tenía como pareja al modelo que hacía parte de la imagen de sus productos.

Sin dar a conocer detalles del misterioso hombre, Martha Isabel Bolaños mantuvo en su intimidad su relación sentimental, incluso con el paso de los años, sigue creando curiosidad.

¿Cuántos novios ha tenido Martha Isabel Bolaños?

Con 49 años de edad, la actriz ha sido muy reservada con las personas que han marcado su vida sentimentalmente hablando, pero lo poco que ha dejado saber, es que en sus últimos 10 años, ha vivido tres rupturas amorosas.

Pablo Rodríguez

Durante dos años, el actor argentino Pablo Rodríguez sostuvo un noviazgo con la también actriz, pero en el 2016, sus temperamentos diferentes y fuertes, fue lo que terminó con su relación sentimental a pesar del amor que se tenían.

En el 2019, Martha Isabel Bolaños dio a conocer que estuvo a punto de irse a vivir a México con un hombre con quien sostuvo un noviazgo, y sin dar muchos detalles a ‘La Red’, dio a conocer que de nuevo se encontraba soltera.

Actualmente, la actriz no ha dejado saber si tiene o no una pareja, pero sí ha comentado en entrevistas que es una mujer libre y que quien quiera estar con ella debe entender cómo funciona su carrera, su profesión y aceptarla tal cual es, motivo por el cual tampoco buscó tener un hijo, ya que no busca negociar su libertad.

