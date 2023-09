“Se me está pasando el tren”: Nela de MasterChef Celebrity reveló su sueño de tener hijos y no descartó varias alternativas

Uno de los realities más famosos en la esfera del entretenimiento es sin duda, ‘MasterChef Celebrity’, pues ha logrado generar todo tipo de emociones entre los televidentes, quienes desde el inicio dejaron claro cuáles son sus participantes favoritos. Una de ellas en Marianela González mejor conocida como ‘Nela’ quien se ha destacado a lo largo de cada uno de los retos del programa de RCN televisión. Sin embargo, la vida amorosa de la actriz venezolana no ha pasado desapercibida, pues recientemente se conoció que es demisexual, al parecer estaría soltera, pero lo más importante, su deseo de tener hijos y por ende, conformar una familia.

Nela de MasterChef Celebrity reveló su deseo de tener hijos y conformar una familia

Si bien, la venezolana ha sido parte de diversas producciones nacionales e internacionales, muchos se alegraron de verla siendo parte de esta producción, pues le ha permitido mostrar otra faceta más allá de la actuación. Además, de permitirle a sus seguidores que la conozcan mucho más de cerca, generando como cada uno de los participantes amores y odios dentro de ‘MasterChef Celebrity’.

‘Nela’ fue invitada al programa de una de sus amigas desde hace varios años Daniela Abisambra titulado, ‘Vivir sin permiso’, en donde las risas y la confianza entre ellas la principal protagonista. Sin embargo, más allá de revelar aquellas experiencias que ha tenido y cómo ha sido para la venezolana vivir y ser esa persona que genera presión, reveló uno de sus más grandes deseos, el cual va más allá de la actuación y al parecer, del matrimonio.

Daniela indagó sobre los sueños o proyectos que Nela tenía en mente y aún no había tenido la oportunidad de cumplir, el primero de estos fue su deseo de ir a Islandia, pues ha sido algo que siempre ha estado rondando por su cabeza. Asimismo, poder cocinar una cena de navidad para todo su familia, recalcando que espera poder hacerlo ella sola, pues quiere sorprenderlos de principio a fin. En medio de la tensión por los tres deseos indicó que el último de ellos estaba enfocado en: “Quería tener hijos, pero Nelita se te está pasando el tren”.

Ante el hecho, Daniela le preguntó si entre sus planes estaría el adoptar y sin pensarlo dos veces, González resaltó que sí lo haría. Luego, hubo una pregunta libre sobre la ocasión en que presionó a alguien y esta situación se haya salido de control. Tras varios segundos de estar recordando Nela reiteró: “No es tanto con los demás, sino a nivel de pareja como que yo termino convenciendo a mis parejas de que la casita, el juego de la casita y el hogar, que para mí es lo que es una relación, cuando me doy cuenta de que no es, no salió bien”.