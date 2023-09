“Quedó de 15 años”: Daniel Arenas se realizó radical cambio de ‘look’ y le echan la culpa a Daniela Álvarez

Daniel Arenas es un reconocido actor y presentador quien hizo parte de diversas producciones nacionales entre las que se destacan ‘Los Reyes’, ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ y ‘Doña Belleza. Sin embargo, quiso darle un nuevo rumbo a su carrera radicándose en México, pero eso sí, sigue al pendiente de su familia en Colombia y de su pareja Daniela Álvarez. Recientemente, el bumangués dejó ver que está en su mejor momento con inesperado cambio de ‘look’.

Arenas quien actualmente hace parte del programa ‘Hoy día’, ha demostrado que en sus redes sociales prefiere no compartir varios detalles de su vida, al parecer, porque desde hace varios meses las dudas radican sobre si está o no con la exreina de belleza. Precisamente, su más reciente cambio de imagen fue compartido por el exclusivo sitio donde fue realizado, pero no por él.

De acuerdo con las fotos compartidas e incluso su más reciente aparición en el matutino, Daniel quiso realizarse un corte mucho más fresco y tranquilo al acostumbrado: “Vámonos bajito a los lados y arriba también bajemos para que esté más moderno”, reiteró el presentador y su estilista en Miami Simona Monroe no dudó en mostrar su antes y después.

Luego de algunos segundos del corto clip se mostró el cambio que vivió el bumangués, el cual resulta más que evidente en donde su emoción y gusto por el nuevo ‘look’ no se hizo esperar, pues según su estilista este le permite estar impecable todo el tiempo y asimismo, que sea mucho más sencillo de llevar.

Horas más tarde, sus fans no pasaron por alto la nueva versión de Arenas en donde los halagos no faltaron en cada una de sus apariciones, pues resaltan que este cambio de ‘look’ logró quitarle varios años de encima e incluso que le da mucha más vida a su rostro: “Bello, pero aparte de eso, si se ve más juvenil con el corte”, “Ese corte perfecto, te quedó hermoso”, “Este man es demasiado guapo, hermoso y trabajador”.

¿Cómo está la relación de Daniel Arenas y Daniela Álvarez?

Aunque son pocos los detalles que se conocen del noviazgo de Daniel Arenas y Daniela Álvarez actualmente, varios de sus seguidores indican que la pareja seguiría con su relación, pero de manera mucho más privada. Teniendo en cuenta el sinfín de críticas que recibió el bumangués luego de darse un beso durante el programa ‘Hoy día’ con su colega y excompañera Adamari López.

Cabe resaltar que a ambos se les vio hace pocos meses en la iglesia a la que asiste constantemente Arenas, pues ambos han dejado claro que amor por la religión y al parecer, estarían tratando de arreglar cada una de sus diferentes, ya que Daniela reside en Colombia y Daniel en Miami.