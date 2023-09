Elianis Garrido y Daniel Sancho: la reconocida presentadora reveló detalles inéditos sobre la relación que tenía con el asesino confeso

Cada tanto hay algún comentario o salida de Elianis Garrido que da para polemizar o que haya críticas, sobre todo por su labor en el programa ‘Lo sé todo’, dedicado a la información del entretenimiento, la farándula y chismes. Sin embargo, en esta oportunidad, ella misma salió a hablar de un rumor que circula en redes y que la vincula con el español Daniel Sancho.

Ahora bien, el asesinato de Edwin Arrieta por parte de Daniel Sancho, no solamente conmocionó a Colombia, sino a todo el mundo. El caso sigue en investigación y cada vez se conocen nuevas pistas respecto a lo ocurrido y a las razones que llevaron a Sancho a cometer el crimen.

De inmediato, varias personas comenzaron a preguntarle a la presentadora cuál era la realidad de la imagen y por eso ella decidió hablar sobre el tema en una nueva emisión de ‘Lo sé todo’.

“Normalmente, no salgo a desmentir ni hablar de cosas que se hagan en el campo digital porque siento que uno le da fuerza a la información o le da veracidad cuando la hace protagonista de su día a día, pero en este momento sí me afecta”, comenzó diciendo.

De acuerdo con Elianis, personas de diferentes partes del mundo comenzaron a escribirle para criticarla y atacarla por la imagen y su supuesta relación con Sancho. Por eso, la famosa prendió las alarmas y quiso hablar del tema.

“Personas que quizá no me conocen, europeas, al ver mi imagen me han buscado en TikTok y me han escrito cosas feísimas, como si yo en realidad fuera o hubiera sido pareja sentimental de este señor”, añadió.

La barranquillera les hizo una invitación a los internautas a ser cautelosos con la información que comparten porque pueden estar afectando la imagen de otras personas. Además, les solicitó denunciar este tipo de cuentas que difunden información falsa.

A Elianis Garrido le tocó salir a aclarar luego de que la relacionaron con Daniel Sancho pic.twitter.com/QsjkIyqUxf — Ana (@PuraCensura) September 26, 2023

“Estas cosas son realmente delicadas porque están mintiendo con algo que no solamente está relacionado con mi imagen, sino con un asesino, un descuartizador absolutamente confeso, un monstruo, que para mí, ante los ojos de Dios, puede estar hasta poseído”.

De esta manera, Elianis quiso cerrar el tema y aseguró que no esperaba dar más explicaciones respecto a algo que es completamente falso.