“De malas”: Respuesta de Albert Corredor al señalamiento de corrupto que le hizo Felipe Vélez

Nuevamente se conoció un enfrentamiento entre los candidatos a la Alcaldía de Medellín, cuando llegaron a participar de el Gran debate Digital y en el momento en el que subían a la tarima el candidato independiente Felipe Vélez interpeló a Albert Corredor, uno de los que sería de Daniel Quintero Calle.

Todo parece indicar que había una barra a favor de Corredor, lo que molestó a Vélez y en el momento en el que subían las escaleras se dio el enfrentamiento.

Puede leer: “Hasta fotogénicos son”: reacciones por la valla en la que le cambian las cabezas a unas ratas en Medellín

Enfrentamiento entre Albert Corredor y Felipe Vélez

“Es que acaso usted está trayendo barra”, le dijo Vélez a Corredor; quien le contestó: “¡Vaya sáquelos!”. De inmediato, Vélez le gritó: “¡Corrupto!, ¡Corrupto!, ¡Corrupto!” y la respuesta de Corredor fue: “¡De malas!, ¡De malas!, ¡De malas!, ¡Vaya pues sáquelos si es tan barón!”.

“¿Cómo los trajiste? ¿Cuánta plata les doy para sacarlos? ¡Corrupto!”, le siguió gritando Vélez.

Aquí el candidato a la alcaldía de Medellín Felipe Vélez exdirector de Planeación en el gobierno de Fico Gutiérrez insultando al candidato Albert Corredor. 😒



Otra ficha de Uribe con insultos y ataques verbales como solo ellos saben hacerlo. 😑 pic.twitter.com/YZFz5pdf6J — 𝕄iguel𝕏2 (@Miguelx2) September 27, 2023

Las reacciones de los usuarios de internet que se han encontrado con el video no se han hecho esperar: “A mí me revira así ese hpta mechudo y ni les cuento”, “Así se enfrentan las mascotas corruptas de Fico. Muy bien CORREDOR”, “Igualito a su amo quintero”, “Le dicen corrupto y responde con “De malas”... No hay nada más que decir”, “Felipe no debió molestarse por las barras, es con argumentos Señores. Y todos los políticos tienen rabo de paja...pero estuvo bueno el show”.

“Si eso pasa con los que nos van a “gobernar” qué se puede esperar de la gente del común, colombia está a una pizca de pasar de la agresión verbal a la física”, “El asqueroso Corredor una de las fichas de Pinturita. El que se hizo elegir por el uribismo al Concejo para proceder a apoyar al petrismo, de ese tamaño en la baja calaña del sujeto” y “Ese Corredor es un gamin. Medellín no merece un tipo tan grotesco.