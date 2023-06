Elianis Garrido reveló cómo fue el momento en el que una de sus mejores amigas se quitó la vida

Elianis Garrido ha tenido que pasar por varios momentos difíciles en su vida y uno de ellos fue su suspensión del programa que la puso en el radar de los famosos, Protagonistas de Novela, pero eso no fue nada en comparación a la pérdida de una de sus mejores amigas.

Garrido se desveló en una entrevista con Eva Rey en su programa, en donde habló de su embarazo, su matrimonio y hasta de su tusa más fuerte con Anddy Caicedo. Sin embargo, una de las situaciones más complicadas que ha tenido que vivir ha sido la muerte de una de sus mejores amigas.

Elianis Garrido reveló cómo una de sus mejores amigas se quitó la vida

Todo sucedió cundo estaba atravesando la pandemia, en pleno 2020, su amiga a quien le omitió el nombre, estaba pasando por un mal momento, se había endeudado con un préstamo de 500 millones de pesos, tenía malos negocios, se iba a separar de su pareja, entre otras situaciones complicadas:

“Tenía 27 años, se colgó, empezó a tener esquizofrenia. Tuvo un intento antes, la familia la detuvo y 12 días cuando estuvo sola lo hizo. El día que lo hizo habíamos hablado hasta la 1 de la mañana, habíamos jugado ‘Parchis’ y me acosté a dormir con una pepa para dormir y a las 7 sonó mi despertador, yo dije ‘ay, un ahorita más’ y me rendí. Cuando me desperté a las 9 de la mañana, cosa que nunca pasa, tenía 3 llamadas perdidas de ella y la empecé a llamar y no me contestó y a las 10 de la mañana me llamó mi mejor amigo a decirme que la habían encontrado”, afirmó la presentadora.

Garrido no pudo evitar sentirse nostálgica al pensar qué hubiera pasado si ella hubiera contestado esas llamadas.