El subdirector de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, aseguró este martes que el español Daniel Sancho será acusado del asesinato y desmembramiento premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla de Phangan, por lo que solicitarán la pena de muerte.

“Hemos consultado al fiscal sobre algunas de las pruebas y son suficientemente consistentes para acusarle de asesinato premeditado, lo que conlleva la pena de muerte” , dijo en una rueda de prensa en Phangan el número dos de la Policía de Tailandia, quien explicó que ahora tendrá que ser el fiscal el que estudie el caso y establezca la petición de pena de cara al juicio.

Surachate aseguró asimismo desde Koh Phangan, donde tuvo lugar el crimen el pasado 2 de agosto, que Daniel Sancho, de 29 años e hijo del actor español Rodolfo Sancho, “apuñaló” a Edwin Arrieta durante una discusión.

Policía tailandesa pedirá pena de muerte para Daniel Sancho por asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta

“Hubo una pelea y entonces Daniel apuñaló a Edwin, quien se golpeó la cabeza contra el lavamanos”, si bien indicó que todavía están esperando que los resultados de la “autopsia confirmen definitivamente la causa de la muerte” de Arrieta, negando que fuera debido a un accidente, sino a un acto “premeditado” del español.

“No fue un accidente porque fue a comprar material para el asesinato, como un cuchillo y una navaja”, añadió el policía.

También puede leer: Cronología del crimen del cirujano Edwin Arrieta: Sancho podría pagar pena de muerte por desmembrarlo

Invadida por el llanto, Darling Arrieta, hermana del cirujano asesinado en Tailandia, Edwin Arrieta a manos del confeso asesino, el chef Daniel Sancho habló en Caracol Radio hace unos días y contó su testimonio tras la pérdida de su ser querido en tan lamentables circunstancias.

Sobre Daniel Sancho, la hermana del cirujano afirmó que “yo no sabía que ese individuo existía. Mi hermano era una persona amiguera y tenía amigos por todos los países del mundo y le encantaba viajar”.

En medio de su desgarrador testimonio, Darling se quiebra contra el confeso asesino de Daniel. “Mi hermano no se puede defender. Él va a inventar todo lo que se le ocurra en esa cabeza maquiavélica y dejar a mi hermano como si el fuera el culpable. Por Dios él no se puede defender de todas las mentiras que está diciendo. Lo desmembró físicamente y ahora lo hace moralmente porque no puede defenderse”.

Darling incluso contó cómo se comunicó con Daniel por Instagram y en los mensajes prometió ir a la Policía pero siempre sacó excusas para ir. Hasta que finalmente Sancho fue y quedó detenido.