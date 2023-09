¿Casi se van a los golpes? Por estas razones Aida Victoria amenazó a Valeria Giraldo

El enfrentamiento a través de redes entre las dos influencers colombianas Aída Victoria Merlano y Valeria Giraldo parece no tener fin, y en las últimas semanas, ambas han intensificado su disputa en las plataformas digitales con declaraciones directas y mensajes sarcásticos. De hecho, la última confrontación se generó en el pódcast de YouTube de Camilo Pulgarín más conocido cómo ‘María José’.

“Me cae como un culo. Yo la veo supercarismática, inteligente, hace unos comentarios muy profundos y me parece una tipaza, brillantísima (…) Me parece una tipa brillantísima, supercapacitada y no sé, yo soy loca, por eso me cae mal”, comentó Aida Victoria.

Las palabras de Aida no pasaron desapercibidas para Valeria Giraldo, quien optó por responder a través de su cuenta de X sin mencionar directamente a Aida. En una serie de tweets, Giraldo expresó su desacuerdo con las personas que critican la vida de los demás y enfatizó la importancia de disfrutar la propia vida y evitar conflictos.

En otra publicación, la antioqueña fue más directa en su respuesta sobre las palabras que dio Merlano en la entrevista: “Para ti que te cae mal alguien que ni conoces. A un discípulo que siempre se quejaba de los demás, el Maestro dijo: ‘Si lo que quieres es paz, busca cambiar a ti mismo, no a los demás’; es más fácil proteger tus pies con zapatillas que alfombrar toda la tierra”, escribió.

El fin de semana pasado se llevó a cabo el evento Stream Fighters 2, en el que influyentes creadores de contenido se enfrentaron en el ring. Durante el evento, Valeria Giraldo Toro aprovechó la oportunidad para preguntar a sus seguidores quién sería su próxima adversaria en el próximo año, excluyendo a Aida de la lista de opciones y mencionando a una “obsesionada”.

La barranquillera no dudó en responder y fue tajante con sus palabras sobre una posible pelea entre ellas dos: “Dos puños míos no te van a quitar lo estúpida, pero de pronto sí lo cansona”.

Por su parte, Giraldo se limitó a responder con un comentario muy corto, pero también compartió algunas publicaciones en contra de la hija de la excongresista Aida Merlano. “A ver si permitiéndote tocarme se te quita un poquito la obsesión por mí”, escribió.

El enfrentamiento público entre Aída Victoria Merlano y Valeria Giraldo continúa generando atención en las redes sociales, con sus seguidores tomando partido en esta polémica que parece no tener fin.