“Prostitutica”: Karen Sevillano y su reacción con Valeria Giraldo en Miss Colombia que es viral en redes

El Miss Universe Colombia celebrado el pasado sábado 2 de septiembre sigue dando de qué hablar, y es que no se trata solo de la decisión de coronar a Camila Avella como nueva reina y no a Lina María Hurtado quien se perfilaba como la ganadora según los fervientes seguidores, sino de las controversias que se vivieron dentro del público, tal como sucedió con la creadora de contenido Karen Sevillano.

Karen Sevillano estuvo mostrando lo que se vivía desde el Centro de Eventos del Caribe Puerta de Oro en Barranquilla, y por medio de sus historias en la red social Instagram dejó ver su posición con respecto a algunas de las candidatas que se disputaban el puesto como reina de Colombia.

Una de ellas fue Valeria Giraldo, Miss Universe Medellín, quien quedó fuera del Top 15, pero en su desfile en traje de gala dejó con la boca abierta al publico y los televidentes debido a una pieza en transparencia que encantó. Al momento de su salida por la pasarela la creadora de contenido Karen Sevillano no dejó pasar por alto el momento y con sus frases.

“Me gusta la Medellín, porque la Medellín es puton@, ese vestido transparente la Medellín me lo presta porque me lo presta ¡Ay me encanta! La Medellín está arrech@, la Medellín está que arde, la Medellín está putic@. Sí mami, dame cintura, mírala, sí mi reina, tiene transparencia, esa eres tú, cabello, cintura, pose. Ay la Medellín está muy arrech@, me gustó la Medellín, prostitutica, avasallante, va con todo, ella es la que es”, repite de manera exalta Karen Sevillano en sus historias.

Pero no solo se quedó allí, sino que también estableció una crítica por el triunfo de Camila Avella, y que no haya sido Lina María Hurtado, ya que Colombia por ser un país pluriétnico, y que les da miedo a arriesgarse a enviar una mujer como la representante de Buenaventura.