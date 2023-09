Así puede inscribir a su talentoso ‘retoñito’ en ‘La Voz Kids 2024′

Caracol Televisión realizó recientemente un anuncio que le pintó una sonrisa de oreja a oreja a miles de niños y jóvenes colombianos, la nueva temporada de ‘La Voz Kids’, programa concurso que busca las voces más destacadas del país y que en temporadas anteriores le ha cumplido el sueño de firmar con una gran disquera a sus ganadores. Aquí le contamos los requisitos y fechas para la inscripción.

Con la edición 2024 del reality, ya serían 7 las temporadas que acumula, convirtiéndose en uno de los formatos más vistos en la pantalla chica cafetera; el cual, en su última edición, tuvo a tres destacados mentores: el bogotano Andrés Cepeda; el venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como ‘Nacho’; y la puertorriqueña Kany García; quienes bajo su tutoría dieron como ganadora a Diana Camila Estupiñan, quien para ese entonces solo tenía 12 años.

Inscripciones para ‘La Voz Kids 2024′, estos son los requisitos

El menor debe estar en el rango de edad de los 5 a los 15 años

Llenar el siguiente formulario >>https://www.caracoltv.com/formulario-la-voz-kids<<. Tenga en cuenta que allí tendrá que adjuntar algunas fotografías.

Adjuntar un videoclip que no supere los 40 MB, en donde el participante demuestre su talento. Solo debe salir el concursante en cámara.

Aportar los datos de los padres o el representante legal.

Tenga en cuenta que este proceso no necesita de ningún intermediario y la inscripción no tienen ningún precio. La producción se contactará con ustedes de ser preseleccionado, así que no caiga en estafas; tiene tiempo para cumplir con estos requisitos hasta el 30 de septiembre.

