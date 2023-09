“Mis lágrimas no son normales”: Presentadora de Noticias Caracol atraviesa triste momento en sus vacaciones por Europa

Noticias Caracol es uno de los informativos más importantes teniendo en cuenta su amplia trayectoria y también el equipo de periodistas que tiene a su cargo quienes buscan mantener al tanto a los televidentes desde diferentes zonas del país. Además, una de las que presentadoras que sin duda, más se ha destacado ha sido Alejandra Giraldo, quien desde hace varias semanas ha estado ausente debido a sus vacaciones por Europa en compañía de su pareja, dejándose ver bastante afectada por una situación, en donde las lágrimas y la tristeza fueron las principales protagonistas.

Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol derramó lágrimas por la falta que le hacen sus hijos

La famosa periodista ha mostrado de principio a fin sus lujosas vacaciones en los lugares más emblemáticos de estos países, si bien, está acompañada por Alejandro Serrano, quienes también faltaron y a quienes extrañan resultan ser precisamente los otros integrantes de su familia a quienes considera sus ‘hijos’ y dejó al cuidado, al parecer, de su familia en Colombia.

“Mi chillada no fue normal”, reiteró la paisa, sus palabras estuvieron acompañadas de un corto clip en el que se mostró acompañada de Cleo, un perrito de raza pastor bernés, quien ante la serie de cariños por parte de Alejandra no dudó en demostrarle todo su amor. También dejar claro lo consentido que resulta ser en su familia, quien se encontraban en un restaurante, cerca a la pareja quien se encontraba visitando estos sitios.

Le puede gustar: “Que lindo ver un artistazo como tú”: Shakira asistió al concierto de Alejandro Sanz y lo llenó de amorosas palabras

Y es que precisamente, las lágrimas por parte de Giraldo se hicieron más presentes que nunca, pues por coincidencia uno de sus ‘hijos’ también es un pastor bernés. Siendo el famoso ‘Napito’ quien en los últimos meses ha tenido que enfrentar fuertes problemas de salud en donde la periodista ha hecho todo lo que está en sus manos para que tenga la mejor atención posible e incluso terminó afectando su salud durante algunos días.

“Extraño mucho a mis ‘hijitos’”, agregó la integrante de ‘Noticias Caracol’, dejando claro que aunque ha disfrutado el pensar en sus mascotas está presente 24/7 en su vida, tanto por Napoleón por como Vita.

¿Quién es el esposo de Alejandra Giraldo?

La presentadora de Noticias Caracol está casada con Alejandro Serrano, quien es un reconocido empresario, con quien lleva más de diez años juntos

También puede leer: “No te pagaron indemnización”: Marbelle no se aguantó y junto ‘El jefe’ de Shakira lanzó pullas al gobierno de Petro

Si bien, no han optado por no tener hijos, hay dos seres quienes ya ocupan y llenan su corazón según ella, de todas las maneras posibles, como lo son sus mascotas quienes llevan varios años con la pareja y con los cuales son parte vital de su hogar. Ante esto, sus seguidores no han dudado en referirse al tema algunos enviando toda la felicidad posible para Alejandra así como también, quienes envidian a Serrano, pues indican que la noticia rompió sus corazones y que resulta ser todo un afortunado.