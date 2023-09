¿El nuevo ‘Santo Cachón’? Usuario le pagó un platal a Andrés Cepeda para que su ex le perdoné los ‘cachos’

Ya son más de 3,3 millones de seguidores los que acumula el cantante Andrés Cepeda, plataforma en la que ha dado de qué hablar por prestarse para ayudar a un seguidor infiel. Mediante un videoclip que se viralizó rápidamente se observa al intérprete de ‘Un ratito’, cantar y dirigirle unas sentidas palabras a una mujer que había sido ‘cachoneada’ ¿Está de acuerdo con el nuevo emprendimiento del artista?

Cepeda, que en el mes de marzo se convirtió en director invitado en Publimetro Colombia, y que, para la misma fecha, dio a conocer su último álbum titulado ‘Décimo cuarto’; sorprendió a sus fanáticos al promocionar una plataforma con la que genera varios ‘pesitos’ extra, llamada ‘Famosos’, y en la cual solo tiene que enviar mensajes, saludos o peticiones de los usuarios que adquieran sus servivios.

Andrés Cepeda promocionó emprendimiento con el que ayudará a infieles

Precisamente, esta nueva actividad del bogotano, ha sido elogiada por muchos navegantes digitales, quienes aseguran que usar a este cantante para pedir perdón resulta un método infalible. Esto quedó demostrado con la táctica de un usuario llamado Camilo, quien acudió a su ayuda para salvar su relación:

“Hola Andrea, ¿Cómo estás? Espero que muy bien, me da mucho gusto saludarte. Mira, yo estoy aquí de parte de tu exnovio Camilo, que me contó que cometió un error muy grave, una equivocación y está muy arrepentido. Me dijo que te dijera que nunca más se va a volver con ninguna de tus amigas, mucho menos con tu mejor amiga. Y me pidió que por favor te pidiera que le dieras una segunda oportunidad”, manifestó Andrés, quien acto seguido cantó un apartado de su tema “Te voy a amar”.

