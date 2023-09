No importó la amistad: Martha Isabel Bolaños reconoció su error con Daniela Tapia

Martha Isabel Bolaños es una reconocida actriz que se ha ganado el corazón de sus seguidores luego de su interpretación de ‘la Pupuchurra’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, además de convertirse en una de las famosas más cotizadas de Colombia por su envidiable figura, más ahora que hace parte del top 7 de los mejores cocineros de ‘MasterChef Celebrity’, donde su personalidad ha sido la gran protagonista, puesto que ha despertado amores y odios por las estrategias que ha implementado para continuar en la competencia culinaria.

Martha Isabel Bolaños respondió a las críticas luego de que su amistad con Daniela Tapia se pusiera en juego tras la jugada de la caleña en la cocina, al punto de causar indignación en la actriz cubana cuando ‘la pupuchurra’ decidió que su compañera no podría cocinar en un reto, ni recibir la oportunidad de ganarse un minuto adicional de cocción como beneficio adicional.

“Uno no traiciona a los amigos, ni un reality, ni en nada, ni por millones de dólares. Uno no traiciona”, expresó Daniela Tapia frente a las cámaras, para complementar diciendo: “no es la primera vez que me lo hacen”.

Lea también: ¿En la final? Adrián Parada predijo cuál de sus compañeras será finalista de ‘MasterChef Celebrity’

Martha Isabel Bolaños reconoció su error con Daniela Tapia

Luego de que Daniela revelara que sin necesidad de que Bolaños le ofreciera sus disculpas, ella ya la había perdonado, puesto que en la vida a aprendido a perdonar, por lo que Martha Isabel reconoció su error y afirmó que la competencia la llenó de emoción y no pensó en su amistad.

“Sí, yo metí la pata… metí la pata. No fue con intención, yo no pensé en la amistad, pensé en el juego porque la vi a ella ya castigada… fue como voltear la jugada, pero no caí en cuenta en que ella se uniría a Carolina”.

A pesar de sus palabras, Daniel Tapia reconoció que ya no confía en Martha Isabel Bolaños, pero ‘la pupuchurra’ no se da por vencida y continúa en conversaciones con su colega para reparar los daños causados.

Lea también: “Me dieron muy duro”, Martha Isabel Bolaños habló sobre los favoritismos en ‘MasterChef Celebrity’