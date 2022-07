Adriana Lucía revela el motivo de la eterna pelea con su madre ¿Quién tendrá la razón?

A la cantante Adriana Lucía siempre ha amado andar descalza, pues se definitivamente se siente una mujer libre y ese al parecer ha sido el gran conflicto que ha tenido con su mama, quien se ha cansado de pedirle que se ponga algo en los pies.

Para detallar mejor la historia la intérprete de ‘Quiero Que Te Quedes’ acompañó la confesión de un seriado de imágenes, en las que precisamente sale descalza con la naturaleza de fondo.

“Mi mamá no deja de insistirme en que me ponga chancletas. Lo hace desde que yo era una niña. Ella me lo sigue diciendo ahora que soy una mujer adulta y no sé por qué cree que le haré caso 🙈. Yo le digo que ya no fue”, contó en primera instancia la cantante Adriana Lucía.

Pero la intérprete de ‘Maestro Lucho’ fue más allá, pues reveló que los reclamos ya no son solo a ella, sino también a su hijo Salomón que al parecer ha tomado la misma costumbre de andar descalzo. Sin embargo, precisa lo que le responde a su madre ante tal situación, lo que desató las reacciones muy jocosas de sus admiradores

“Le dice lo mismo a mi hijo y él se hace el l loco. Entonces acude a mí: ‘niña, dile a Salomón que se ponga chancletas’. Siempre le respondo igual: ‘mami, no tengo autoridad moral para decirle a alguien que se ponga chancletas 😂’”, reveló la cantante Adriana Lucía.

Entre las respuestas al post destaca la de la artista Naty Botero, quien confesó una anécdota que tiene por estar descalza en un tiempo. “Yo que he sido una mujer libre toda la vida y andar descalza es mi lema. Te digo que después de clavarme una espina que nunca pude sacar y que me doliera mucho me di cuenta que tu mamá tiene razón y es muy sabia, pues los pies son y deben ser muy cuidados, pues nos dan alas para andar. Pero entiendo la rebeldía de verdad 😍 😍 😍 😍”.