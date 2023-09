“Con tu nueva novia”: Diego Sáenz de MasterChef Celebrity salió a aclarar cuál es su verdadera relación con Zulma Rey

Las eliminaciones en MasterChef Celebrity resultan siendo más difíciles de lo que se cree, tanto para los concursantes como para los televidentes quienes desde inicio del programa de RCN televisión eligen a sus favoritos, algunas de las que sin duda fueron catalogadas como injustas y de las más dolorosas fueron la de Diego Sáenz y Zulma Rey. Sin embargo, después de su salida, en especial si la del bogotano indicó que tiene una muy buena relación con la actriz, revelando un festejo en el que ambos hicieron parte, lo que produjo un supuesto romance, motivo por el cual Sáenz decidió aclarar esta situación y hasta pedir responsabilidad.

El exparticipante sin duda, fue el centro de críticas por varios de sus comportamientos, pero eso sí al salir dejó claro que llevaba una buena relación con la gran mayoría de sus compañeros, pues entendieron que esta situación resultó ser cosas de juego, de tensión y emoción. Además, en medio de una entrevista reveló que tenía una bonita amistad con Zulma y durante una fiesta con algunos tragos la pasaron muy bien en compañía del resto de los concursantes.

Le puede gustar: ¿Tiene una obsesión? Jessi Uribe destapó las actitudes que tiene Paola Jara con esta parte de su cuerpo

Aunque las declaraciones de Diego fueron completamente normales, a través de sus redes sociales el presentador no dudó en compartir algunos artículos en donde indicaban un romance entre ellos, pero Sáenz no se encontraba solo, pues estaba acompañando de Zulma Rey, pues al parecer, ambos estarían trabajando en un nuevo proyecto de RCN televisión.

“A mí la verdad ya me causa gracias el nivel de irresponsabilidad de algunos colegas”, sus declaraciones fueron interrumpidas por las risas de Zulma, en donde Diego le preguntó que con quién iba a grabar hoy. Ante el hecho, la actriz reiteró: “Con tu nueva novia” y por supuesto, el exparticipante no dudó en reírse mientras que Rey indagó sobre si esta situación resultaba ser tan mala para él como dejó ver en un principio.

También puede leer: “Muy afortunada Kathy”: Sebastián Martínez salió en calzoncillos para hacer especial petición y declarar un día festivo

Finalmente, Diego reiteró que no se trataba de algo malo, sino que, por el contrario, esta es falso mientras que Zulma trató de comprender y aceptar este tipo de situaciones, resaltando que es no se trata de “chismes” sino “curiosidades”. Llenando de abrazos y cariño a Sáenz quien un poco más sarcástico indicó que había que estar pilas porque o si no volverían a estar como título de artículo con su supuesto romance: “Ay no que piensen lo que quieran, yo te amo”, reiteró Zulma Rey.