“Esto es Colombia”: Sebastián Martínez cambió de profesión y mostró cuál es su otra pasión oculta

Sebastián Martínez es uno de los actores más queridos de la televisión colombiana teniendo en cuenta no solo su talento ante las cámaras, sino que también se ha convertido en el amor platónico de más de una de televidente, pues en gran medida ha sido el protagonista en telenovelas y series de televisión como ‘Pálpito’, ‘Rosario Tijeras’ y ‘Pa quererte’. Ahora el paisa dejó ver sus otras pasiones fuera de la actuación.

Sin duda Martínez ha logrado conquistar la esfera del entretenimiento con su talento, pero en medio de esta camino que sigue desarrollando ha buscado realizar otros negocios fuera de la televisión, en compañía por supuesto, de su pareja Kathy Sáenz con quien lleva más de 15 años de relación.

Aunque se desconoce el sitio de residencia de la familia lo cierto es que hace algún tiempo adquirieron una finca cerca a Bogotá, pero no solo para descansar, pues ambos se sintieron bastante atraídos por la cosecha de café tanto así que en varias ocasiones el actor dejado ver el proceso que se debe seguir.

Si bien, Sebastián no ha revelado cuál fue el motivo que lo llevó a sentir una pasión por el café, claro, más allá, del dinero, Pues, recientemente dejó claro que esto no se trata de un aspecto económico solamente, pues existen un deseo detrás. A través de su cuenta de Instagram el famoso actor compartió cómo disfruta sus fines de semana, pues se dejó ver acompañado por supuesto, de su pareja Kathy Sáenz, asegurando que fue recibido por Don Ricardo, quien se había ganado un importante premio.

Segundos más tarde, Martínez mostró al hombre en compañía de su familia, siendo el ganador de ‘La Mejor taza de Café de Boyacá'. Seguidamente, el sujeto procedió a servirle el café dejando ver la preparación que esta tiene. Kathy no pudo evitar oler este producto en donde reiteró: “Delicioso”, mostrando que ha encontrado una nueva pasión más allá de la actuación, pues ha podido aprender, conocer y ver de primera mano como funciona el proceso del café colombiano, el cual no resulta para nada sencillo.

Y es que en medio de este camino, Sebastián y Kathy se han convertido en expertos catadores de café, pues además, de cosecharlo en su propia finca, también realizando recorridos en diversas poblaciones cafeteras para seguir conociendo la manera en que los ciudadanos de distintas zonas del país lo tratan.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Sebastián Martínez y Kathy Sáenz?

La pareja se ha llevado algunos malos comentarios debido a que el actor es considerado uno de los más guapos del país y por supuesto, la diferencia de edad con la que cuentan los actores. Kathy cuenta con 50 años y por su parte, Sebastián con 39 años de edad. Aunque en reiteradas ocasiones han indicado que esto no ha sido un problema en su relación y decidieron revelar algunos detalles al respecto.

La actriz en pasadas entrevistas aseguró que si bien, la sociedad ha comprendido que la diferencia de edad no resulta ser un problema cuando existe amor, hace algunos años, esto no era algo muy común y era considerado algo malo. Hace 16 años, cuando decidieron iniciar su noviazgo, Sáenz agrega que era considerado un sacrilegio, “que hago si me enamoré de un hombre que es menor que yo, me fustigo o que puedo hacer”, fueron las declaraciones de Kathy.