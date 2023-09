¿No todo es como parece? Claudia Bahamon abrió su corazón y reveló las situaciones que vivió con Nela en MasterChef

Una de las personalidades más queridas a lo largo de las diferentes temporadas de MasterChef Celebrity ha sido sin duda, Claudia Bahamon quien es la presentadora estrella del reality mejor conocida como ‘La barbie con cuchillos’, pues gracias a su sencillez y carisma ha logrado ganarse el cariño no solo de los participantes sino también de los televidentes. Sin embargo, varios no han pasado por alto sus diversos ‘encontrones’ con Nela González, desatando dudas sobre una posible mala relación entre ellas.

La neivana fue invitada recientemente al programa de entretenimiento ‘Buen día, Colombia’, en donde reveló detalles de varios aspectos de su vida, por supuesto, aquellos que se dieron a conocer durante el reality. Una de las preguntas que no pudo faltar por parte de los presentadores resultó ser su relación con Nela, tras fuertes comentarios de la participante en contra de la presentadora.

En medio de la conversación, la presentadora reiteró: “Es que Nela es muy necia, Nela es muy bipolar conmigo”. Asimismo, Claudia indicó que la actriz inició una pelea con ella desde que empezaron las grabaciones del reality hasta lo que va del concurso en la pantalla grande, dejando claro que hasta hoy no entiende los motivos de la actitud de Nela.

Le puede gustar: “Sueño hecho realidad”: Shakira dedicó amoroso mensaje a su imitadora de Yo Me Llamo en complicidad con Día a Día

“Hay personas que pelean solas y se tienen que contentar solas y Nela es una de esas”, aseguró Bahamon. Sin embargo, ante la situación que atravesaba con la participante confesó que la confrontó para saber de primera mano el motivo de su actitud con ella, pues hasta donde tenía entendido nada había pasado entre ellas.

Para aquel momento Violetta Bergonzi decidió intervenir dejando claro que lo que verdaderamente ocurría era que Nela no sabía gestionar sus emociones: “La verdad es que hay mucho amor ahí”, sostuvo la presentadora tratando de amenizar la situación. Tanto así que el resto de los presentadores terminaron apoyando a Claudia reiterando que en el set se adoran, pero también el bullying para todos está a flor de piel.

En medio de varias risas la neivana confesó que hubo muchos buenos momentos entre los participantes a través de diversas bromas: “Al aire se siente como si no fuera sano, pero yo lo veo y digo, carajo por qué será que la gente lo siente distinto, tienen un humor muy negro dentro de ellos mismos”.

También puede leer: “Me equivoqué y pagué”: Martha Isabel luego del ‘problemita’ con Daniela en MasterChef reveló cómo es su relación

Pero, no solo el buen ambiente se presentó entre los participantes, pues Claudia también fue una de las protagonistas de este bullying: “A mí nunca me la habían montado tanto unos participantes como estos, no me paran bolas, no me miran, no me abrazan, no me escuchan”, resaltando que la ignoraron al 100% y aclarando que el reality podría seguir llevándose a cabo sin ella.

Lo cierto es que la relación tanto de Claudia Bahamon como Nela es bastante buena, pues los diversos roces qeu tuvieron fueron cuestiones de tensiones por la competencia, pero nada más allá de esto.