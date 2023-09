Suenan campanas: Presentadora del Canal RCN reveló que llega al altar, pero Maluma resultó siendo el protagonista

Canal RCN es uno de los medios más importantes de Colombia, pues durante varios años se ha encargado de informar y entretener a los televidentes a partir del noticiero y los diversos programas matutinos que están al aire durante los 5 días de la semana. Además, las sorpresas por parte de los diferentes equipos no se han hecho esperar, pues en medio de ‘Mañana Express’, una de las más queridas presentadoras confirmó su pedido de mano y matrimonio dentro de pocos meses en donde Maluma también resultó siendo el protagonista.

El programa abrió su espacio mostrando el corto video en el que Sebastián le pide la mano a Sandra Bohórquez, en donde la emoción por parte de cada una de sus compañeras en especial de Ana Karina Soto, quien también hace parte del programa no se hizo esperar. Y es que la pareja ya llevaría un buen tiempo de relación consolidando así un vínculo por el que decidieron dar un siguiente paso.

En medio de la sorpresiva noticia, Ana Karina no dudó en compartir su felicidad en compañía de Sandra, quien mostró con orgullo su lujoso anillo: “Hoy amanecimos felices más enamorados que nunca”. Asimismo, la presentadora reiteró que su colega desde las primeras horas de la mañana había estado hablando con respecto a su pedida de mano, contando el paso a paso de este bonito detalle que tuvo su pareja y el cual se vincula a su reciente cumpleaños.

Por supuesto, los buenos deseos para la pareja tampoco faltaron: “Que Dios los bendiga y que sean muy felices”. Además, Soto terminó confesando que desde hace varios meses ellas se encontraban haciendo presión con el fin de que el matrimonio fuese todo un hecho entre Sandra y su pareja, “ojalá que Alejandra también… aprenda”, enviando Ana Karina una indirecta para su Alejandro Aguilar con quien lleva varios años relación.

“La presión surtió efecto”, destacó Soto mientras que Sandra soltó varias risas. Sin embargo, la situación no terminó allí, pues la torta de cumpleaños y la canción no faltó, pero además de esto hubo un mensaje para Maluma, dejando claro que había perdido a Sandra y las mismas declaraciones se dieron por la nueva novia. Minutos más tarde, quien no dudó en reaccionar a la historia de Ana Karina fue el propio ‘Petty Boy’, quien se remitió a reírse del hecho en donde él resultó quien salió perdiendo.