“Están actuando como si fuesen uribistas”: Matador envió sorpresivo mensaje de aliento a ‘Fico’ por video filtrado

Luego de que se viralizara un videoclip en el que se le ve al candidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, bailando ‘apretadito’ con una mujer que no es su esposa; las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, hasta el punto que la imagen de ‘Fico’, fue usada para la creación de miles de memes en la web. Pero una reacción que se esperaba ‘pullante’ y satírica, dio de qué hablar en las últimas horas en internet, la del caricaturista ‘Matador’, quien sorpresivamente dio una mirada inesperada de los hechos.

A raíz de la masificación del videoclip, el comunicador gráfico Julio César González, se dio a la tarea de analizar las imágenes y punto de vista, mostrando un sorpresivo apoyo a ‘Fico’. Aunque gran parte del millón de seguidores que acumula en pereirano en Instagram, decidieron hacer pausa a las críticas y establecer que se trata de una muestra de creatividad que le da un tinte adicional a la situación de Gutiérrez.

“Juzgar a ‘Fico’ Gutiérrez y atacarlo con su esposa y meterse en su vida privada es una posición muy ruin. Unas imágenes y unos cortos videos editados no dan el contexto suficiente para entablar juicios morales que tanto gustan a las jaurías digitales. ¿Qué problema hay en enrumbarse y pasarla bien?, ¿Dónde ven consumo de drogas en la escena?, ¿Dónde está el sexo desenfrenado? Que ‘Fico’ esté un poco coqueto, no es un delito. Están actuando como si fuesen uribistas. Esta vez estoy con Fico”, manifestó ‘Matador’.

“Incluso si hubiera cometido sus males, no se puede caer en la misma estrategia burda manejada por los uribistas. Hay que mostrar la diferencia”, “Embriagarse en una rumba no tiene nada de malo”, y “Eso de no llevar la esposa a la rumba no es muy conservador de Fico”, fueron algunos de los comentarios en la publicación del risaraldense.

