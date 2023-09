Una ola de memes desató el video filtrado de Fico Gutiérrez con una bella rubia: “Soy un degenerado”

Federico Gutiérrez es uno de los fuertes candidatos a la Alcaldía de Medellín en las votaciones que se llevarán a cabo en el mes de octubre y este domingo se volvió viral tras la filtración de un video en el que se le puede ver bailando ‘muy pegadito’ con una mujer.

Dicen que entre el cielo y las redes sociales no hay nada oculto, hecho que parece vivir en carne propia Fico, pues ‘X’ (antes Twitter), está atiborrado de videos suyos ‘enfiestado’ y bailando con una mujer, que pese a tener similitud física con su esposa, no se ha confirmado la identidad y todo apunta que no es ella.

De todas maneras, en las redes sospechan que no se trata de su mujer y le han dicho de todo, incluyendo varios memes que le han creado sobre cómo pudo reaccionar ante la situación, tanto él como su esposa, incluyendo consejos de qué debería hacer y hasta echándole la culpa al presidente, Gustavo Petro.

A continuación le presentamos los memes más graciosos que le han hecho a Fico:

La esposa de Fico Gutierrez esta mañana. pic.twitter.com/T2qgkjxgFL — Juanfer  (@UnaCervezaPues) September 17, 2023

Fico Gutiérrez en estos momentos: Amor NO abras Twitter X: pic.twitter.com/Ha7Y01saVx — Time⏳ (@TheTime65252) September 17, 2023

Fico de quien es la culpa de su vida desordenada?



Fico: pic.twitter.com/TrSV1dtfGU — Santiago Córdoba (@bascobscd) September 17, 2023

Fico retirando para comprar un pollo asado pa la casa. pic.twitter.com/rlijheDeHx — P (@Pdieci6) September 17, 2023

-Recuerde mamita que si preguntan, usted es mi sobrina que viene de otra ciudad.



•Si soy tu sobrina, Tío Fico.



-Qué horror… soy un degenerado. pic.twitter.com/0RVFrJTtcD — XXX (@taltalivan) September 17, 2023

No, esa no es la esposa de Fico. pic.twitter.com/wtJAThAoQI — XXX (@taltalivan) September 17, 2023

Míralo, bailando con mujeres ajenas, respirándoles en la nuca y todo borracho a un mes de las elecciones.

No como el Señorito “le estoy respirando en la nuca a Fico con ese 11%” pic.twitter.com/m5RdCykGNx — XXX (@taltalivan) September 17, 2023

Fico Gutiérrez en este momento debe estar rogando que no lo echen de la casa. 🤣 pic.twitter.com/JEBd9NpuPW — KatsCarey (@KatsCarey) September 17, 2023

Fico en estos momentos con su esposa. pic.twitter.com/1TPbokrbHD — XXX (@taltalivan) September 17, 2023

Hasta el momento, Fico Gutiérrez no se ha pronunciado sobre la situación, pero sin duda alguna es algo que ha generado bastante polémica, no solamente por la presunta infidelidad, sino por ser tan fuerte candidato para ser el nuevo alcalde de Medellín.