Claudia Bahamón reveló los detalles del acoso que recibió por parte de una exreina de belleza

Claudia Bahamón es una de las presentadoras de televisión más reconocidas de la farándula, la modelo huilense se ha sabido ganar el cariño y la admiración de miles de seguidores en las redes sociales gracias a su indudable talento ante las cámaras. Adicionalmente su carrera la ha llevado a que hoy en día sea el rostro de MasterChef, uno de los programas más vistos por los televidentes.

Le puede interesar: ¿Hubo pleito? ‘Epa Colombia’ se “encontró” con Yina Calderón en Brasil

La manera en como Claudia se ha desenvuelto en el programa y la familiaridad con la que ha interactuado con cada uno de los participantes ha hecho que la modelo huilense sea considerada una de las más amables, sin descuidar su exigencia en la competencia.

Le puede interesar: ¿Cambió mucho? Juan Diego Alvira mostró cómo se veía a cuando era adolescente

Pero la fama de la presentadora también ha logrado hacer que su vida sea el centro de atención de miles de personas quienes no se pierden ni un solo detalle sobre la vida de la presentadora. Es por ello que cada nuevo relato sobre su pasado causa el interés en sus seguidores y más aún si se trata de aquellos que han significado una gran marca en la vida de la presentadora.

Le puede interesar: ¿Pelea de divas? Ariadna Gutiérrez reveló que Paulina Vega no es lo que aparenta ser en público

Pues recientemente, los medios de comunicación y las redes sociales volvieron a avivar uno de los episodios más sorprendentes del pasado de Claudia y que tuvo que ver con el acoso que recibió por parte de un sacerdote mientras estudiaba en la universidad. Pese a las denuncias de la presentadora, este caso nunca recibió la atención que merecía y por ende no pudo hacerse justicia como se debía.

Sin embargo, luego de esta encandecete revelación, se sumó otra relacionada con otro momento en el que volvió a ser acosada, pero esta vez por parte de una mujer que habría ido a Miss Colombia. En lo comentado por Claudia durante la entrevista con Diva Rebecca, la modelo confesó que el acoso se produjo mientras ella trabajaba como presentadora en el Canal RCN. Desde allí la exreina comenzó a fijarse en Claudia al punto que la llamaba al trabajo.

Era tanta la incomodidad que la huilense siempre estaba muy nerviosa, por lo que fue una de sus amigas del canal quien la defendió del asecho que recibía por parte de la exreina: “Ella me defendió de una chica lesbiana que estuvo en el reinado de Miss Colombia y me echaba los perros, me llamaba al noticiero. Yo me ponía nerviosa”, aseguró Claudia.