¿Pelea de divas? Ariadna Gutiérrez reveló que Paulina Vega no es lo que aparenta ser en público

Mucho se ha rumorado sobre la relación entre Ariadna Gutiérrez y su antecesora en el puesto de Señorita Colombia, Paulina Vega Diepa. Lo cierto, es que Gutiérrez decidió ponerle fin a las especulaciones y contó detalles de por qué se llevan mal.

La famosa modelo concedió una entrevista al programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, donde contó que ella era una fiel admiradora de Paulina Vega, cuando logró ganar Miss Universo en el año 2014.

Sin embargo, Ariadna Gutiérrez reveló que se llevó una enorme desilusión cuando se enteró de que su ídolo no era la persona que aparentaba ser en los medios de comunicación. Por el contrario, sugirió que Paulina Vega tendría comportamientos de diva, o ¿víbora?

Ariadna Gutiérrez confirmó que Paulina Vega es una “decepción”

La misma Ariadna Gutiérrez reveló que, en su momento, esperó consejos o, al menos, una breve conversación con Paulina Vega para sentirse más preparada para presentarse en Miss Universo 2015. Sin embargo, eso nunca sucedió.

“Era mi referente. La admiraba muchísimo, pero me ha pasado muchas veces en la vida que cuando uno admira a alguien en televisión o en una foto y se arma una imagen, luego la conoces en persona y miras que no es real. ¡Qué decepción!”, señaló Gutiérrez.

Al parecer, Gutiérrez buscó en Paulina Vega algún tipo de apoyo para dar todo de sí misma en la competencia. Sin embargo, la ganadora de Miss Universo 2014 ‘no le dio ni la hora’.

“No fue el momento más lindo, pero no me importó. Yo tenía mi meta y pienso que al contrario eso me dio más fuerza y más motivación. Pensé: “Bueno, no necesito la ayuda que me ibas a dar, yo lo puedo hacer con lo que tengo””, agregó.

Aunque Paulina Vega no ayudó a Ariadna Gutiérrez, esta logró llevarse a casa el título de virreina universal. Con su triunfo demostró que la clave para tener éxito no está en apoyarse en los demás, sino en creer en nuestro propio potencial.