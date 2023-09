Diego Guauque contó cómo afrontó la caída de cabello tras la quimioterapia: “Creen que a los hombres no les importa”

Diego Guauque es uno de los periodistas más reconocido del medio; sin embargo, aunque su fama llegó gracias a su talento como presentador de noticias, fue el cáncer que padeció lo que en realidad llevó a que las redes sociales volcaran su atención en el periodista. Como es bastante común en los pacientes con esta enfermedad, el tratamiento muchas veces incluye quimioterapia, procedimiento por el cual muchos terminan perdiendo el cabello.

En el caso del periodista, los especialistas realizaron una cirugía que no tuvo mayor éxito, por lo que al comunicador le tocó someterse a la quimioterapia: “Yo sabía qué era, pero me di cuenta de algo, no nos educamos bien porque la gente piensa que al mencionar el cáncer es como invocarlo”, dijo el periodista en medio de una entrevista con Bravísimo.

Frente a la quimioterapia, el periodista aseguró que estaba confiado desde el principio en que ese sería el mejor tratamiento para su salud: “Yo creo en mis oncólogos, esto es lo que me tiene que salvar a mí”. Sin embargo, contó que, pese a que escuchaba varios testimonios sobre como el procedimiento ocasionaba la caída del cabello, Diego opinaba que a él no se le caería “La gente cree que porque uno es hombre eso no importa, pero no es fácil”.

“Yo decía ‘a mí eso no se me va a caer’, pero me empiezo a bañar y se me quedaban los pelos en la mano. En la cama, veía como se quedaban los pelos en la almohada. En el espejo me empecé a ver parches en la cabeza”, añadió el comunicador.

De igual manera, Diego reiteró que durante su difícil proceso él tomó la decisión de raparse en la peluquería: “pero yo no le dije que me rapara, pedí que me pasara la 1.5, que me hiciera un decoradito, pero se me veía el parche, era como una moneda de $ 50. Hasta que le pedí que me pasara la 0″.

“De todas maneras, la calvicie en los pacientes de cáncer es como el símbolo, así ve uno a los demás pacientes. Es el espejo recordándote que tienes cáncer. Había días que tenía buenos momentos, me olvidaba de la enfermedad, pero me miraba al espejo y aparecía el sarcoma que me decía ‘hermano, estoy yo. No estás calvo por decisión propia, tienes cáncer’”, expresó.