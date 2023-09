“Hoy me gradué”: Diego Guauque mostró con emoción el logro que alcanzó en medio de la lucha por su salud

Diego Guauque es un reconocido periodista y presentador del Caracol televisión, quien durante varios años se ha destacado por su participación en ‘Séptimo día’, programa en el que se ha encargado de revelar impactantes historias realizando un reportaje de cada una de estas. Sin embargo, desde inicios de este año tuvo que salir de la producción debido al sarcoma que afectaba su cuerpo. Luego de diversas quimioterapias e incluso una operación que le costó uno de sus riñones, el bogotano se ha mostrado mejor que nunca e incluso reveló que se estaba sometiendo a radioterapias y oficialmente ganó la lucha contra el cáncer.

Y es que luego de la difícil situación que tuvo que afrontar tanto él como su familia, no quieren que todo esto se quede simplemente en el aire, motivo por el cual junto a su esposa dejó claro que en los próximos meses sacaran su libro en donde revelan varios detalles inéditos de todo este proceso. Pues se han convertido en ejemplo para quienes atraviesan una situación parecida a la suya.

Le puede gustar: ¿Así factura en Noticias Caracol? Alejandra Giraldo mostró sus lujosas vacaciones por Europa junto a su gran amor

Si bien, durante varias semanas estuvo ausente de sus redes sociales Diego regresó para desde su rol como periodista seguir dando voz a aquellas situaciones que necesitan apoyo. Asimismo, recientemente compartió una selfie en donde se dejó ver con los implementos quirúrgicos, imagen que alcanzó a asustar a varios de sus seguidores. Sin embargo, el susto fue cosa de segundos, pues Guauque reiteró: “Hoy me gradué. Terminé mis 34 radioterapias”.

Seguidamente, Diego indicó que por fortuna no había tenido mayores síntomas: “Me espera un gran premio: un delicioso ajiaco y mucha vida por delante”, agregó el periodista. Además, no dudó en agradecer primero a Dios y por supuesto, a su familia por el apoyo inalcanzable que le dieron desde un inicio, a los médicos que la trataron durante todos estos meses y a sus seguidores, quienes no dejaron de alentarle en ningún momento, consiguiendo así la fuerza necesaria para seguir adelante.

¿Qué son las radioterapias a las que debe someterse Diego Guauque?

De acuerdo con el portal del Instituto Nacional del Cáncer la terapia de radiación (también llamada radioterapia) es un tratamiento del cáncer que usa altas dosis de radiación para destruir células cancerosas y reducir tumores. En dosis bajas, la radiación se usa en rayos-x para ver el interior del cuerpo, como en radiografías de los dientes o de huesos fracturados.

También puede leer: ¿Cruzó el límite? Diego Sáenz hizo desagradable comentario y televidentes lo catalogan como el judas de MasterChef Celebrity

La radioterapia no destruye de inmediato las células cancerosas. Se requieren días o semanas de tratamiento antes de que el ADN esté dañado lo suficiente para que mueran las células cancerosas. Luego, las células cancerosas siguen muriéndose semanas o meses después de terminar la radioterapia.