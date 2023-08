Melissa Martínez confesó que estaría emocionada por ser madre pero contó que tiene una complicación

Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más famosas de los medios, su gran talento la ha llevado a la cima del éxito hasta ser una de las referentes para las nuevas generaciones de la presentación deportiva. Adicionalmente, su matrimonio y el divorcio con Matías Mier también le ha dado bastante popularidad.

La presentadora además se ha ganado el cariño de sus seguidores, pues no solo ha demostrado ser bastante conocedora de la materia y sus aportes en cada deporte es bastante laborado. No obstante, ella no solo ha llamado la atención por su carisma y su indiscutible belleza, sino que su estilo de vida también es uno de los que más llama la atención.

En medio de un programa con Caracol Radio la mesa de trabajo elogió el vestuario de la periodista, a quien calificaron de elegante. Ante la particular apariencia de la presentadora, los compañeros inquirieron sobre los motivos de tal elegancia.

“Tiene pinta de haberse reunido con el primer ministro de algún país… Muy elegante Melisa, esta tarde”, expresó Steven Arce.

Ante la intriga de sus colegas Melissa no dudó en confesar a que se debía su aspecto. “¿Sabe de cuál cita vengo? Estaba con mi psicóloga… Nosotros hablamos de todo… Tenía cita con mi terapeuta”, manifestó la periodista.

“¿Con su psicóloga habla de matrimonio?”, preguntó Diego Rueda.

“Hablamos de otros temas. Hablamos de maternidad, de los temas que se me vienen a la cabeza”, confesó Melissa.

“¿Quiere ser mamá?”, continuó Rueda.

“Sí. Hablamos de trabajo, de cómo me siento haciendo este espacio… Ella dice que yo vivo muy bien, pero que tengo que seguir en ese proceso de construcción de la mujer que quiero ser y me faltan un par de pasitos. Estamos transitando ese camino”, expresó la periodista.

Sin embargo, también aseguró que para que eso se lleve a cabo primero necesita de conocer a quién vaya a ser su pareja, cosa que aún no ha pasado y por lo cual su sueño de ser madre se podría ver complicado: “Sí, pero sigamos el camino, primero hay que tener novio. Aunque no sea la única forma, siento que sería una chévere mamá, soy buena tía”.