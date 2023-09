“No discuto con mediocres”: Amparo Grisales ‘frenó’ a quienes critican su participación en ‘Yo me llamo’

Amparo Grisales mejor conocida como ‘La Diva’ de la televisión es una reconocida actriz y modelo colombiana quien cuenta con una amplia trayectoria en la televisión nacional, siendo principal figura de telenovelas como ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, ‘Las muñecas de la mafia’, entre otras. Además, de ser una de las una de las figuras más destacadas en el programa de Caracol televisión ‘Yo me llamo’, el cual ha logrado ser todo un éxito en la pantalla, sin embargo, la serie de críticas para la diva no se han hecho esperar, tanto así que ella se habría referido al tema.

Si bien, Grisales no suele ser muy activa en sus redes sociales en medio de la amplia visibilidad que ha logrado adquirir en la televisión ha buscado estar mucho más activa respondiendo a la serie de comentarios que llegan a través de sus redes sociales. En esta ocasión, no resultó respondiendo a un internauta sino sacando a flote varios famosas frases en donde sus seguidores no dudaron en vincularlas a la serie de declaraciones que recibe a diario.

Le puede gustar: “Le pido a Dios más y más fuerza”: Daniela Álvarez reveló cómo avanza su proceso de salud con sentido mensaje

Mencionada situación se dio a través de su cuenta ‘X’, anteriormente conocido como Twitter en donde indicó: “No discuto con mediocres, pues me bajan a su nivel y ahí me ganan por experiencia”, asegurando así que se trataba de una frase de Albert Einstein. Por supuesto, sus palabras no pasaron desapercibidas por sus fans quienes no dudaron en destacar la personalidad de Amparo, pues según ellos, siempre ha sido muy auténtica sin importar la situación que enfrente, en donde esta famosa frase le quedaría a la perfección.

Sin embargo, sus declaraciones tampoco terminaron allí, pues decidió agregar una nueva frase en la que se lee: “Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición de parte de las mentes mediocres”. Sin embargo, la serie de críticas tampoco se hicieron esperar en donde varios reiteraron que Amparo conocía poco y nada de música. Además, dejaron claro que aún les cuesta creer que durante tantos años siga siendo una de las figuras más importantes dentro del programa de canto de Caracol televisión.

¿Cuáles son los proyectos de Amparo Grisales lejos de la televisión?

En repetidas ocasiones Amparo ha dejado claro su amor por los animales, pues cuenta con algunos en su hogar quienes son su mejor compañía, pero no solo ellos. Pues suele utilizar sus redes sociales con el fin de dar a conocer aquellas fundaciones que buscan ayudar a los animales en cuestión de calle y también quienes han sufrido de maltrato o enfrentan problemas de salud.

También puede leer: “Se busca, viva o muerta”: Erika Zapata sorprendió a sus fans con inesperado regalo de amor y amistad

Y es que desde hace algún tiempo la actriz adelanta varios proyectos en bienestar de los animales, abriendo su propia fundación en La Calera y al parecer, sigue adelantando otros proyectos con ayuda de varias personas quienes también sienten un gran amor por los animales.