‘La Segura’ revivió su etapa de cantante y terminó llevando ‘palo’

‘La Segura’ volvió a encender las redes sociales tras revivir su etapa de cantante en una historia de Instagram, enfocándose en uno de sus más polémicos temas en donde indica que a pesar de sus defectos sigue siendo una figura envidiada. Pero las cosas no le salieron tan bien, ya que más allá de generar empatía, terminó recibiendo críticas y burlas.

La creadora de contenido suele compartir todo tipo de material a través de las redes sociales y en su canal de YouTube, desde tutoriales de maquillaje, pasando por videos cómicos, hasta testimonios y anécdotas que han puesto emotivos a muchos de sus seguidores.

Sin embargo, la joven ha estado pasando por una mala racha en las plataformas digitales dada la gran cantidad de comentarios negativos que ha estado recibiendo por diferentes motivos, con varios internautas criticándola por su aspecto, sus quejas y hasta su actitud “presumida”.

Pero tal parece que a La Segura le gusta encender las redes sociales, ya que decidió revivir su etapa de cantante al publicar en sus historias de Instagram un tema que estrenó en 2019 en donde enlistaba varios motivos por los cuales era criticada, pero que pese a todo eso le tenían envidia.

En la historia compartida, aparece la colombiana cantando los primeros versos del tema mientras va reaccionando y gesticulando a lo que dice. “Vamos a recordar en este día”, escribió la influencer en la historia.

La Segura volvió a recibir críticas negativas sobre su polémico tema

A propósito de la historia que publicó recientemente, La Segura volvió a convertirse en el blanco de las críticas y las burlas, ya que varios internautas no se aguantaron y decidieron dejarle algunos comentarios negativos, tal y como pasó hace cuatro años.

“La verdad sí, necesito lo que tú tienes, plata mija, estoy es limpia”, “’Por qué tengo lo que uds quieres’ jajajajja no gracias, yo no quiero tener biopolimeros en el 🍑”, “Menos mal no siguió de terca grabando canciones creyendo que cantaba " y “La inseguridad de esta mujer es brutal, siempre, siempre vive del que dirán” son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.