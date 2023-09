“Déjenme en paz”: ‘La Segura’ respondió a las críticas por su polémica con ‘La Piquiña’ y Avianca

‘La Segura’ dedicó una serie de historias de Instagram para aclarar la situación sobre las polémicas declaraciones que hizo frente al presunto caso de racismo que vivió ‘La Piquiña’ en un vuelo de Avianca, dejando en claro que la están criticando sin fundamentos debido a que ella no hizo comentarios negativos al respecto.

La influencer experimentó de primera mano el caso que vivió su colega de las redes sociales ya que se encontraba en el mismo vuelo, documentando un poco sobre lo que podía escuchar y ver desde su asiento y dejando entrever que se trataba de un asunto de una maleta y que la palabra “racismo” se escuchaba mucho en la discusión.

Y si bien joven decidió mantenerse al margen y no dar su opinión ni escoger un bando para evitar que la criticaran en las redes sociales, igualmente terminó muy mal con sus declaraciones, ya que muchos internautas la tildaron de “poco empática” con el caso, alegando que se preocupó más por llegar tarde a sus compromisos de trabajo que por la situación de La Piquiña.

A propósito de los comentarios negativos que ha recibido durante las últimas horas, La Segura decidió protagonizar una serie de historias de Instagram en donde se mostró muy molesta porque muchos usuarios de las redes sociales terminaron malinterpretando y sacando de contexto sus declaraciones.

En la serie de clips recalcó que en ningún momento decidió elegir un bando para evitar una situación como la que está presentando ahora, indicando que por esta misma razón tampoco quiso grabar nada del conflicto y solo se limitó a mostrar su rostro.

“Mínimo, yo abro la jeta ya sea para defenderlo, para ponerme de parte de la aerolínea, para parame en el pelo, para lo que sea, me van a meter en algo que yo no tengo que ver y me van a funar porque doy una opinión”, indicó la colombiana, dejando entrever que sin importar que posición escogiera igual la iban a criticar.

La Segura se despachó contra sus seguidores

La creadora de contenido se mostró sumamente frustrada porque no ve justo que la estén criticando por este tipo de acciones en las cuales, según ella, nunca mostró bando ni opinión, por lo que decidió dirigirles un contundente mensaje a sus detractores para finalizar la serie de historias.

“Ahora díganme ustedes que me funaron, ¿qué tienen que decir? Espero que se hayan lavado mejor los oídos y me dejen un poquito en paz que yo no le hago mal a nadie y no se pueden pasar por la vida destruyendo al otro, insultando y levantándole calumnias a la gente por NADA”, concluyó La Segura.

También aprovechó para dejar en claro que no se siente culpable por nada porque no emitió ninguna opinión negativa. Sin embargo, admitió que su único error fue “ser bien chismosa”.