Vecinos de ‘La Segura’ la confunden con una modelo de OnlyFans y esta fue su reacción

‘La Segura’ puso incómodos a los vecinos del edificio donde vive, ya que a través de una curiosa historia en Instagram confesó que muchos de ellos creen que es una modelo de OnlyFans, dejándole entrever que están indignados por pensar que genera contenido para adultos en esta controversial plataforma.

La influencer utiliza sus redes sociales para publicar todo tipo de imágenes y videos, desde mostrar parte de su día a día, pasando por los acostumbrados clips cómicos hasta algunos tutoriales de maquillaje. Aunque también suele abrir su corazón al compartir videos en donde cuenta detalles más serios de su vida.

Sin embargo, en diferentes oportunidades aprovecha las plataformas digitales para encantar a sus seguidores con su figura, publicando fotos en las que aparece con vestidos de baño o atuendos atrevidos y sugerentes, los cuales suelen despertar una gran cantidad de piropos.

Y tal parece que los vecinos de La Segura están al tanto de este tipo de publicaciones, por lo que, según comentó la creadora de contenido en una de sus historias, piensan que se encarga de realizar post más allá de las redes sociales.

“Las vecinas de la unidad mía, cuando yo hago así videos para ustedes de vestidos de baño y todo, mija, a mí me contó una infiltrada que (...) cómo es posible que una muchacha esté haciendo contenido para OnlyFans cuando hay niños en la piscina”, contó la colombiana entre risas en una de sus historias.

Así reaccionó La Segura ante los rumores picantes de sus vecinos

Ante la historia que le contó su “infiltrada”, la creadora de contenido se mostró incrédula, indicando que, para ella, no hacía nada sugerente al mostrar fotos y videos en vestidos de baño para su perfil de Instagram. También aprovechó para recalcar que ella no hace contenido para la polémica página.

“¿Mami, cómo así? Yo muy en mis vestiditos de baño mostrándoles, cuando les hago videos en historias mostrándoles qué compré, que no sé qué, que blah, blah, blah, y me están echando de ‘onlyfancera’. Que no tiene nada de malo, pero yo no hago Only Fans”, dijo entre risas La Segura.

Finalmente, indicó que si bien tiene una relación muy limitada con sus vecinos, igual se entera de todos los pormenores debido a su agente infiltrado.

“A cada rato que me los encuentro en el ascensor yo como que: ‘buenas’. Y ellas son como: ‘buenas’. Y yo como que: ‘si supieras que tengo una infiltrada que me cuenta todo lo que dicen en el grupo de la unidad’”, concluyó la joven.