“Qué cosa más linda, me muero”: Mary Méndez mostró los ‘detallitos’ con los que su admirador secreto la tiene ‘enamorada’

Mary Méndez dice que la felicidad no puede venir a ti, sino venir de ti Foto: Instagram @marymendez55

Mary Méndez es una presentadora y empresaria samaria quien desde hace varios años se ha destacado en el programa de entretenimiento ‘La Red’. Además, integra su rol en la producción con su empresa de productos saludables ‘FitCook’ la cual ha logrado ser todo un éxito, la cual suele promocionar a través de sus redes sociales en donde comparte varios tips y rutina de ejercicio. Sin embargo, recientemente mostró a su admirador secreto y los detalles con los que la ha sorprendido.

La samaria es una de las personalidades más activas en las redes sociales, pues no todo su contenido se remite a temas saludables sino también, varios momentos de risas con los cuales se encarga de entretener a sus fans, pues en algunas ocasiones los protagonistas resultan ser sus mismos colegas y amigos.

Y es que hace pocos días Mary resultó sorprendida y sus seguidores tampoco pasaron desapercibidos. Pues, luego de las grabaciones del programa ‘La Red’ y mientras buscaba su carro en el parqueadero de Caracol televisión se percató de un detalle en el parabrisas de su camioneta, tanto así que no dudó en captar el momento y por ende, soltar varias risas.

A lo largo del corto clip la presentadora indicó: “Véame, pues esto, no tengo la menor idea de quién me dejó esto a esto le llamo yo, romanticismo y creatividad”, mientras que recogía el girasol el cual estaba acompañado de una pequeña nota. Asimismo, aprovechó para dejar claro que no tiene pareja y anda soltera desde hace algún tiempo.

“Estoy soltera, ni tampoco tengo enamorado que yo sepa”, reiteró la presentadora. Además, Mary mostró la tarjeta que llevaba consigo el detalle en la que se lee: “Para mi reina hermosa”. Ante el emocionante momento y sin saber quién resultaba ser el protagonista, la presentadora no dudó en agradecerle y por ende, indicar que por este obsequio dejan claro que todavía existe el romanticismo: “Qué belleza, que cosa más linda, me muero de mis flores favoritas del mundo”.

Pero, las declaraciones no terminaron allí, pues minutos más tarde, Mary reiteró que es una de las mujeres más cursis y románticas en la vida, motivo por el cual el detalle en su camioneta le pareció uno de los mejores y más bellos que haya podido recibir.

¿Quién es el exesposo de Mary Méndez?

Se trata de Santiago Iregui, demostrando especialmente su gusto por el ciclismo, la música y también, el amor que siente por su familia. Teniendo en cuenta que desde hace varios años se ha desenvuelto como DJ y empresario. Sin embargo, su unión llegó a su fin en el año 2017 luego de 7 años juntos tomaron la decisión de separarse.

Además, en pasadas apariciones Mary confesó que para sorpresa de muchos sostiene una relación muy cordial con Iregui e incluso son amigos muy cercanos, hablan de vez en cuando y hasta se cuidan uno al otro.