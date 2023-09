“Me llevaron un padre”: Yina Calderón pasó pena durante su regreso a la televisión

Yina Calderón regresó a la pantalla chica tal y como había anunciado hace algunas semanas, pero parece que no fue por la puerta grande, ya que comentó que pasó una gran vergüenza durante su participación en un programa, al punto de que trató mal a algunos de los participantes y hasta se retiró molesta del set.

La creadora de contenido tuvo su primera oportunidad en la televisión hace varios años al participar en ‘Protagonista de nuestra tele’, programa que la catapultó al estrellato y posteriormente solidificó las bases para convertirse en una influencer en las redes sociales.

Y después de tanto tiempo alejada de las pantallas, la joven sorprendió a muchos seguidores hace varias semanas al anunciar que estaría de regreso en RCN con un programa sorpresa, dejando ver que se trataba de un proyecto secreto en donde su hermana, Leonela, también estaría participando.

A través de las redes sociales, muchos internautas estuvieron especulando de qué se trataba el regreso de Yina calderón a la pantalla chica, con la mayoría de las personas opinando que sería para la versión colombiana de ‘La casa de los famosos’.

Sin embargo, se dio a conocer que no se trataba de esto, sino de una breve participación en el show, ‘Hablando claro’, al más puro estilo de ‘Laura en América’ donde la idea es resolver conflictos cotidianos con la ayuda de una moderadora.

Pero tal parece que las cosas no salieron del todo bien, ya que en el adelanto que presentó la empresaria dejó ver que su hermana terminó humillándola en el show al hablar sobre sus pormenores con el alcohol y hasta de los sucesos paranormales de los que ha comentado con anterioridad.

Yina Calderón habló de la pena que pasó en el show

En otra historia, la colombiana decidió hablar un poco sobre su experiencia en el show, contando que al principio accedió a ir al canal, ya que su hermana le había dicho que se trataba de una entrevista.

“Mi hermana me dijo que teníamos una entrevista en el canal RCN, y yo: ‘pues obvio, yo amo RCN. RCN a mí me dio la primera oportunidad de mi vida que se llamó ‘Protagonistas’, vivo muy agradecida con el canal, de una vamos”, contó Yina Calderón.

Sin embargo, como se pudo ver, se trataba de una actividad diferente, algo que no le hizo mucha gracia y terminó con algunas escenas algo subidas de tono.

“Esa mi***a era como ‘Caso cerrado’ y me llevaron un padre dizque a hacerme un exorcismo y yo la agarro a llorar, y yo decía: ‘¿qué hijue***as pasa aquí?’. Me salí del set, la traté mal a la Flavia esa, no Dios mío”, dijo la influencer en una de sus historias.