¿Cruzó el límite? Diego Sáenz hizo desagradable comentario y televidentes lo catalogan como el judas de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity Colombia es el reality estrella del Canal RCN, pues desde hace varios años se ha encargado de reunir a varios famosos en una misma cocina, quienes tendrán que arriesgarse a preparar diversos platos en medio de la tensión por el tiempo y por ende, los conflictos que surgen en medio de los retos. Sin embargo, no todo resulta color de rosa, pues sin duda quien no ha pasado desapercibido ha sido Diego Sáenz y sus más recientes comentarios.

Durante el más reciente capítulo del programa los nueve cocineros tuvieron dos minutos para ir a la despensa y por ende, preparar una buena receta y así poder llevarse una mayor ventaja. Por supuesto, cada uno de los participantes no dudó en correr hacia el sitio agarrando los diversos ingredientes que puede que no utilizaran, pero debido al escaso tiempo que tenían no hubo otra opción.

Sin embargo, las molestias por parte de Barragán e incluso de Carolina Acevedo no se hicieron esperar, pues no agarraban un solo mismo producto, sino que varios con el fin de no arriesgarse. En medio de este hecho Diego indicó: “En ningún lado está escrito que hay que dejarle al resto”, apoyando este tipo de situaciones para así tener una mayor ventaja frente al resto de sus compañeros.

El tenso momento no terminó allí, pues por su parte Acevedo quien fue en la búsqueda del romero se percató de que ya no había y en medio del poco tiempo se terminó quedando dentro de la despensa en compañía de Natalina Saint. Motivo por el cual Claudia tuvo que quitarles varios minutos de la hora que tenían para cocinar, pero eso sí antes de irse a su estación reiteró que llevarse todos los productos era algo que no debía repetirse y tampoco era justo.

Como era de esperarse las críticas para Diego no se han hecho esperar, pues esta no es la primera vez en que causa molestia entre los televidentes por su espíritu competitivo y también su sinceridad frente a las cámaras. Lo cual ha traído consigo que sea catalogado como uno de los participantes, según los internautas, más molestos y “fastidiosos” e incluso reiteran que es el judas de la competencia.