“Doña Magaly debe estar orgullosa”: así celebran avance de ‘El Negrito’ en ‘MasterChef Colombia’

‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó con su quinta temporada a apoderarse de la pantalla colombiana dando no solo una demostración de todo lo que cualquiera puede llegar a hacer con ingredientes, sino una invitación a un desfile culinario que desde años atrás acapara las miradas de todos.

Puede leer: ¿Multiverso? Participante de ‘Desafío The Box’ se queja por decisión en ‘MasterChef Colombia’

Pero no solo se trata de cocinar, sino que, continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, como es el caso del creador de contenido Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en las redes sociales como ‘El Negrito’.

Desde el inicio de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ el participante se ha ganado su público, pues siempre con su característica forma de ser, su sinceridad al decir las cosas, y las divertidas reacciones a las críticas, ha sabido encantar.

En el capítulo 94, que se trataba de un reto con comensales, el creador de contenido no dudó en usar sus armas secretas como lo son el mango y el maracuyá, con la que ya ha hecho diversas presentaciones que sorprenden.

Y esta vez no fue la excepción, pues obtuvo el puntaje más alto del reto por lo que subió al balcón antes del reto de eliminación en el que salió la actriz Zulma Rey, por lo que como era de esperarse en sus redes sociales no dejaron pasar por alto el momento y no solo felicitarlo, sino nombrar a uno de sus icónicos personajes como los es la enigmática ‘Doña Magaly’.

“Ok estamos claro que el negrito es un buen aprendiz del SENA, ja ja ja la doña Magaly debe estar orgullosaaa ja ja ja ja buen postre”, “Maniiii, el SENA sí está haciendo efecto 😂 😂 si te tocabaaaaa 👏 👏”, “Mani el mango y maracuyá te van a hacer ganador de esa vaina”, “Aplaudí ese logro como si fuera mío 🤣 ❤️ Más que merecido 🫶🏻”, son algunas de las reacciones que destacan.

¿Quién es doña Magaly?

En capítulo 61 la presentadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, Claudia Bahamón, les preguntó a quién le querían dedicar su reto del día. Por lo que cada uno delante de sus estaciones respondió, siendo la de ‘El Negrito’ la más llamativa.