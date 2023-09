Carolina Cruz no habría sido capaz de presentar a su novio con sus hijos, ¿por qué?

Carolina Cruz es una de las presentadoras más famosas de Colombia y ha logrado conquistar los corazones de millones en el país desde su aparición en los años 90 como candidata de belleza para Miss Universo. Tuvo una de las relaciones más largas y duraderas de la farándula nacional, pero luego de más de 13 años, Linconl Palomeque y Carolina Cruz terminaron por separarse. Ahora que tiene un nuevo novio, parece que tiene muy separado a sus hijos del hombre y reveló en redes sociales los detalles de la situación.

Cuando una pareja con hijos se termina separando, es obvio que las nuevas relaciones son complicadas y no tan fáciles de aceptar, sobre todo porque normalmente se impone una barrera, como pasó con Shakira y Gerard Piqué con Clara Chía, pues a pesar de que los niños son consientes de la situación, no tienen relación alguna con Chía.

Ahora, parece que Carolina Cruz ha impuesto un límite entre la relación de su novio con sus hijos, pues comentó en redes sociales que sus hijos no tiene relación con su nuevo novio, pues una usuaria le preguntó directamente cómo manejaba el tema del tiempo , así que ella respondió:

“No mezclo los tiempos, una no tiene que ver con la otra. Reparto mis tiempos”, afirmó la famosa presentadora que dejó bastante claro que no tiene ni pensado aún presentar a su novio, por lo menos no por ahora, pues tendría que ser bastante seria la relación y estar en otra etapa para que eso se pueda dar, teniendo en cuenta que muchas de las mujeres que son madres no desean que sus hijos tengan una percepción erronea.