Zulma Rey se despide de MasterChef y los fanáticos mostraron su descontento con la decisión del jurado

Zulma Rey fue la primera eliminada del Top 10 de concursantes de MasterChef en salir de la competencia. La actriz se había convertido en una de las más destacadas dentro del programa y además se había ganado el respeto y la admiración de sus compañeros y sus seguidores, quienes incluso la consideraban como una de las más talentosas y que tenía mayores probabilidades de llegar a la final.

Sin embargo, en la última prueba en la que estuvo ‘en la cuerda floja’ junto a Nela González, Zulma terminó siendo la eliminada luego de que los jurados aseguraran que pese a que su preparación había sido bastante rica, le hizo falta acompañarla de una salsa. Los jurados le dijeron que pese a la deliciosa sazón de su plato, a Zulma le faltó “el centavo pa’ peso”.

Sin lugar a dudas, la destacada participación de la actriz es una de las más aplaudidas y es que cabe recordar que Zulma al inicio del programa aseguró que no sabía cocinar y por ende creí que su desempeño no era el mejor. No obstante, conforme la competencia iba avanzando, se pudo ver como las habilidades culinarias de la actriz se fueron perfeccionando al punto de ser una de las favoritas.

Pero, desafortunadamente, para la actriz, no pudo continuar en la competencia. Como era de esperarse, los fanáticos del programa y los que apoyaban a la actriz mostraron su inconformismo por la decisión del jurado, pues consideraban que otros concursantes tuvieron errores peores que el de la actriz, a quien solo le criticaron no haber acompañado su preparación con una salsa.

“Estudió, aprendió, cocino, nos divirtió. Se nota el esfuerzo que hizo. Al final es más difícil, pero su avance me encanta”, fueron las palabras de Jorge Rauch para Zulma. Los demás compañeros de la actriz la despidieron entre abrazos y lágrimas, pero en ello Zulma aprovechó para manifestarle a Carolina Acevedo que “Nunca te entendí”, pues siempre se mostró algo distante de Zulma.

