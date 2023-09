“Dejo que me haga lo que quiera”, Carolina Acevedo de ‘MasterChef Celebrity’ enseñó quién le ayudó a cambiar sus emociones

Carolina Acevedo es una actriz y presentadora que ha formado su carrera artística con sus papeles protagónicos como ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘Pobre Pablo’, ‘La nocturna’ y ‘ Un bandido honrado’, quien además hace suspirar a sus seguidores por su belleza, personalidad y gusto por la moda, al punto en el que en su participación en ‘MasterChef Celebrity’, donde hace parte de los 10 cocineros que se acercan a la final, sorprendió con su aspecto juvenil y saludable a pesar de haberse enfrentado a complicaciones de salud durante la competencia.

La actriz compartió con sus seguidores un espacio en el que junto al hombre que le ha brindado confianza y la ha orientado a cambiar sus emociones al ver y entender que más allá de lo que se ve físicamente, la belleza se basa en tener presente que lo más importante es el mensaje que se envía al mundo, desde el principio de sentirse seguro de sí mismo y reflejar ello a la sociedad.

“Uno refleja cómo se siente”, por lo que su doctor aprovechó para mencionar que desde el uso de acciones estéticas para modificar algunas facciones propias de las emociones, se ayuda a las personas a evitar que sus comportamientos y sentimientos negativos florezcan porque no tienen manera de manifestarlo por medio de las líneas de expresión, por ello Carolina Acevedo no tardó en dejar saber que el doctor Guillermo Uscategui, médico cirujano, es la persona en quien ella más confía no solo su físico, sino su salud mental y emocional, por lo que dijo: “yo a él le dejo que me haga lo que quiera”.

Lea también: “Yo no entendía nada”, Mariana Gómez reveló cómo fue la primera vez que la hicieron sentir fea

Además de revelar a sus seguidores que hace uso de la toxina botulímica y el ácido hialurónico, complementa su proceso de autocuidado con ejercicio y comida saludable, dejando de lado el azúcar, incluso indicó que en ‘MasterChef Celebrity’ tuvo que probar mucho dulce y no paraba de pensar en su doctor, puesto que le preocupaba el qué dirá sobre su cambio alimenticio en su participación en el reality de cocina a comparación del estilo de vida que lleva.

Carolina Acevedo habla de su experiencia en ‘MasterChef Celebrity’

“Es una experiencia que no repetiría, nunca más volvería a un reality en mi vida, pero lo viví y sobre todo aprendí de cocina, pero más aprendí a conocer cosas de mí que desconocía, como trabajar bajo presión, el ver desde afuera reacciones que uno tiene y que en los momentos por la misma presión y por la misma competencia vi muchas cosas de mí que desconocía y entendí qué soy capaz de hacer y viví algo muy bonito, pero también fue algo muy duro”, mencionó durante la charla con su médico.

“Bajé como 6 kilos, llegué aquí porque me enfermé un par de veces y terminé conectada con sueros porque sí de verdad son muchas horas de mucho esfuerzo y el doc me ponía vitaminas y me hacía lo de la sangre que es fantástico porque regenera”, explicó.

Le puede interesar: Así se veía el ‘Flaco’ Solórzano cuando tenía el cuerpo tonificado en su juventud

“Yo llegaba cansada, sentía que no podía más, enferma, aparte de la medicina homeopática, yo salía... Fue una experiencia dura y él fue quien siempre estuvo ahí, dándome ánimo, cuidándome”, enfatizó la actriz, quien aprovechó para agradecerle a su doctor todo el amor y el apoyo que le ha brindado por años, en especial en esos momentos donde el reality la llegó a afectar.

“Yo confío cien por ciento en él, le dejo que me haga lo que quiera, tú sabes”, enfatizó y mencionó que su doctor busca la naturalidad en el rostro tanto como ella.