¿Más allá del dinero? Carolina Sabino reveló detalles de los 400 millones de indemnización que la Fiscalía debe pagarle

Carolina Sabino es una reconocida actriz y cantante quien desde hace varios años se destacó en la esfera del entretenimiento en producciones como ‘Las Juanas’, ‘¿Dónde está Elisa?’, y ‘Chepe Fortuna’. En medio de su éxito decidió darle un nuevo rumbo a su vida, radicándose con su esposo e hijo en Ecuador. Sin embargo, esto no fue impedimento para que la bogotana siguiera adelante con cada uno de sus proyectos e incluso siguió dando la pelea, tanto que así que debe recibir una indemnización por 400 millones por parte de la Fiscalía General de la Nación al parecer, por la divulgación de un aborto, es decir de su información personal.

La bogotana fue una de las invitadas de manera virtual al programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ en donde confesó que no todo fue color de rosa antes de irse de Colombia. Pues fue el centro de atención en medio de diversos escándalos y por supuesto, Carolina buscó aclarar la situación de la mejor manera posible, con el fin de que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.

“Nunca he querido estar en chismes, escándalos, me han empujado a estar ahí”, indicó inicialmente la famosa actriz. Asimismo, Carolina aseguró que por su parte ha tratado de aprovechar las diversas experiencias de la mejor manera posible, eso sí dejó claro que nunca quiso figurar en la esfera del entretenimiento por diversos hechos que generaron polémica. Seguidamente, reiteró que la sentencia fue de conocimiento público, destacando que para ella resulta muy bonito, el hecho de que la gente se interese por saber qué sucedió.

La actriz dejó claro que durante este último tiempo, la gente se ha cerrado a hablar sobre el dinero que podría llegar a recibir por este hecho en contra de la Fiscalía General de la Nación, generando un sinfín de especulaciones: “Eso no lo pagan de la noche a la mañana, la abadía de la privacidad de una persona es incuantificable que lo tengan claro”. Motivo por el cual decidió acceder a esta entrevista y así dar a conocer que sucedió realmente.

Asimismo, Sabino indicó que quiere que los ciudadanos no vean este hecho aislado sino también que sea un referente para aquellas situaciones futuras, reiterando que aún no tiene el dinero, pues es un largo proceso, pero revelará el momento en que este hecho se dé: “Eso no me va a cambiar la vida, no me voy a volver millonaria, porque además, la privacidad no tiene precio”. Sin embargo, una de las principales dudas a lo largo de la entrevista fue la cifra exacta que deben pagarle en donde el periodista no dudó en indagar si eran exactamente 400 millones de pesos.

De manera muy tranquila y sin problema alguno Carolina reiteró que esta no era la cifra exacta, “hay unos montos establecidos en el papel y a quien le interese la cifra y cómo me la voy a gastar que lean eso y después vienen y me preguntan”. Por otra parte, la actriz reiteró que no le importa la serie de críticas que pueda llegar a recibir a nivel personal y profesional, pues está enfocada en seguir construyéndose y conociéndose.