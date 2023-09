Laura Acuña publicó sus fotos “imperfectas” y dejó impresionados a sus fans

Laura Acuña sorprendió a sus seguidores al darle un giro a su contenido, mostrando algunas fotos en las que ella considera que no sale “perfecta”, revelando ciertos detalles poco glamorosos en el proceso, acompañadas de un fuerte mensaje de empoderamiento que enterneció a más de un internauta.

La presentadora suele mantenerse muy activa en las redes sociales con todo tipo de contenido: desde vistazos a su faceta profesional, pasando por algunos videos divertidos, mostrando su lado maternal junto a sus hijos, hasta fotos en donde hace alarde de su belleza, posando con todo tipo de atuendos.

Sin embargo, en una reciente publicación de Instagram, la colombiana decidió romper con la racha de este tipo de publicaciones y dejar al descubierto tres fotos en las que, según ella aparece con algunos detalles que no la hacen ver “perfecta”.

“Hoy quiero ponerles algunas fotos que ‘no salen’ porque no son “‘perfectas’. Que se salió un gordito, que no quedó mirando, que está mal sentada y se ve barriga… en fin. Esto para decirles que la ‘perfección’ no existe”, escribió Laura Acuña en la descripción del post.

En la serie de imágenes se puede ver a la modelo haciendo referencia a los detalles que mencionó en la descripción, con algunas tomas fallidas y descartadas debido a que presenta un par de elementos que ella considera poco estéticos.

También aprovechó para comentar que estas imperfecciones la hacen sentirse más auténtica y mejor consigo misma: “estas fotos me captaron a Mí, mi esencia … y sí, mal sentada con gordos o lo que sea, pero para mí son perfectas porque ésta soy realmente yo, esa sonrisa es genuina, esa mirada es honesta y en resumen me dibujan perfectamente”.

Laura Acuña recibió muchos elogios de sus seguidores

Si bien Laura Acuña confesó que las imágenes tenían algunos detalles que la hacían ver imperfecta, la sección de comentarios del post se llenó de una gran cantidad de mensajes positivos de parte de sus seguidores, asegurando que, aún con esos elementos se ve muy bien.

“Que la perfección no existe? Mírate a un espejo, ya no más con tanto descaro”, “Yo aquí buscando lo no perfecto en Laurita. Divina”, “Esa es la esencia del ser humano, perfectos no somos” y “Sea cual sea la perspectiva...te vez lindaaaaa” son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de la colombiana.