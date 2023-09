“Yo no entendía nada”, Mariana Gómez reveló cómo fue la primera vez que la hicieron sentir fea

Mariana Gómez es una actriz y cantante colombiana que se ha ganado el cariño de sus seguidores por su papel protagónico en ‘Arelys Henao: canto para no llorar’, ‘Loquito por ti’, ‘La reina del flow’, ‘Chichipatos’, además de su participación en ‘MasterChef Celebrity’ en el 2021 y sus primeras apariciones musicales en ‘La Voz Colombia’ en el 2013, donde hizo parte del equipo de Andrés Cepeda. La actriz que ha demostrado ser multifacética, se ha enfrentado a varias críticas por su figura, a pesar de ser una de las mujeres más hermosas del país.

Como adelanto de lo que será su entrevista con la presentadora y periodista española Eva Rey, Mariana Gómez compartió lo que la marcó en su vida durante años y le retumbó en su cabeza sin ella entender realmente por qué las cosas en ella estaban mal, por qué su belleza natural tenía que ser cuestionada y modificada para poder encajar en los prototipos de la sociedad.

A la pregunta de Eva Rey en ‘Desnúdate con Eva’, a si a las mujeres les exigen más por el físico, la actriz no dudó en responder que más allá del físico, les exigen en todo.

Mariana Gómez habló de la primera vez que la hicieron sentir fea

La periodista no perdió la oportunidad para preguntarle si alguna vez la habían hecho sentir fea, a lo que la actriz sin pensarlo respondió, “sí, muchas veces, muchísimas veces... cada vez me importa menos... cuando era chiquita era muy duro”. Además se refirió a la primera vez que un productor de televisión se refirió a su belleza y sus características físicas para poder comenzar en el mundo de la pantalla chica.

“La primera vez que yo hice un casting fue a los 15 años, me llevaron donde un productor y yo me senté con él... me dijo como “mi amor, si quieres entrar a la televisión empieza a bajar de peso, ponte tet@s, me dijo algo de la nariz y yo no entendí nada porque yo toda la vida pensé que mi nariz era muy bonita y eso me rayó mucho por mucho tiempo... vístase diferente, esa ropita... me volvió mi3erd@”.

“A mí me gusta mucho la naturalidad porque como yo me veo en lo que yo hago y en mi carrera, yo necesito prestarle mi físico a mis personajes, entonces necesito que mi físico se pueda adaptar a todo tipo de personajes porque yo quiero hacer muchos personajes”, reflexionó.

