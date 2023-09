Una de las participantes de ‘MasterChef Celebrity’ reveló cuál es su mayor miedo en medio de su aventura

La competencia de cocina del Canal RCN, ‘MasterChef Celebrity’ se encuentra en su etapa final con los mejores 10 cocineros de la temporada, famosos que reto tras reto han demostrado un buen nivel y la menor cantidad de errores con las texturas, los sabores, los puntos de cocción y los emplatados, para evitar así los retos de eliminación y mantenerse vigentes. A pesar de haber terminado grabaciones hace meses atrás, varios de los participantes han continuado con su vida profesional y se han aventurado a continuar con sus sueños personales a pesar de sus miedos.

Daniela Tapia sorprendió hace un par de días a sus seguidores al dejarse ver en un aeropuerto rumbo a Israel. Lo que más llamó la atención es que la reconocida actriz decidió emprender esta aventura sola, en la cual estará tanto en tierra firme como en un crucero por el Mediterráneo.

Daniela Tapia reveló su mayor miedo al viajar sola

“Muchas mujeres me preguntan si no me da miedo viajar sola”, comenzó mencionando la modelo en sus historias de Instagram en una noche israelí, por lo que se tomó su tiempo para aclarar esta inquietud y comentar lo que a ella realmente le da miedo. “Mira, a mí realmente me da miedo quedarme en la casa viendo la vida pasar, más miedo me da perder oportunidades, más miedo me da ir viendo cómo pasan los años, cómo se va yendo la juventud y uno no disfruta ciertas cosas, ciertas experiencias o regalos que te da la vida por miedo. Eso sí me da miedo, por miedo perder momentos de vida que podrían haber sido únicos, entonces por eso yo siempre me lanzo”, enfatizó.

Además confesó que al igual que muchos ella también le gusta viajar con la pareja, la familia y los amigos, pero que disfruta aún más poder viajar con ella misma, poder verse tan valiente, sin miedo a nada, por lo que incluso reflexionó que si estuvo en Arabia Saudita sola, puede ir a donde sea.

La actriz animó a sus seguidores a salir de su zona de confort, a aventurarse y no quedarse con pesares no haber hecho o viajado por estar esperando la compañía ideal para disfrutar, puesto que para ella “eso es la vida, es ser flexibles, es aceptar y fluir con lo que hay con lo que tenemos, con lo que no podemos controlar, con lo que nos manda la vida”.